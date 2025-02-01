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Путин заявил о лидерских позициях России по качеству вооружений

26.02.2018 РИА Новости 81 0
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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: Официальный сайт президента РФ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вышла на передовые места по боеспособности, обеспечив свою безопасность.

"События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники", - сказал он, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

"Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена", - добавил он. Российский лидер заверил, что эта работа будет, безусловно, продолжена, а обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих.

Путин также пообещал, что еще больше будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания. Кроме того, по его словам, будет обеспечено развитие частей и соединений специального, общего назначения.

"Опираемся при этом на потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, на его лучшие предприятия, на достижения научно-исследовательских, конструкторских центров", - сказал Путин. "Они уже доказали свою состоятельность и глобальную конкурентоспособность", - добавил он.

Российский лидер также подчеркнул, что особая роль в развитии и укреплении вооруженных сил РФ принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на "отлично" знать военную науку - это основа успешного выполнения задач нового уровня.

"Конечно, как и во все времена, офицер должен быть настоящим наставником, требовательным и внимательным отцом и командиром, показывать подчиненным пример честной, ответственной службы, хранить верность тем традициям, которые формировались целыми поколениями офицерского корпуса нашей страны", - заключил Путин, подчеркнув, что убежден в том, что так оно и будет.
23.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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