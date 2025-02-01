Путин отметил ценность доверия между странами в военном деле



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, отметил ценность доверия между странами в военном деле.

Во встрече с российским президентом приняли участие главы и заместители руководителей оборонных ведомств Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии. С российской стороны в мероприятии участвовал также министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У вас, как у людей в погонах, особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело", - сказал Путин.

Президент поздравил участников встречи с приближающимся праздником и пожелал им, их сослуживцам и народам стран всего самого лучшего и успехов в обеспечении безопасности государств.

Путин выразил надежду, что участники встречи во время визита в Москву успеют познакомиться с работой Минобороны России. По его словам, главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу "есть, о чем рассказать" своим зарубежным коллегам.

"У нас создан Национальный центр обороны страны - высокотехнологичная, удобная структура для управления Вооруженными силами, да и вообще государством в особых условиях. Надеюсь, этот опыт тоже может быть использован в ваших армиях", - отметил глава государства.