Путин отметил ценность доверия между странами в военном деле
|
|
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, отметил ценность доверия между странами в военном деле.
Во встрече с российским президентом приняли участие главы и заместители руководителей оборонных ведомств Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии. С российской стороны в мероприятии участвовал также министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"У вас, как у людей в погонах, особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело", - сказал Путин.
Президент поздравил участников встречи с приближающимся праздником и пожелал им, их сослуживцам и народам стран всего самого лучшего и успехов в обеспечении безопасности государств.
Путин выразил надежду, что участники встречи во время визита в Москву успеют познакомиться с работой Минобороны России. По его словам, главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу "есть, о чем рассказать" своим зарубежным коллегам.
"У нас создан Национальный центр обороны страны - высокотехнологичная, удобная структура для управления Вооруженными силами, да и вообще государством в особых условиях. Надеюсь, этот опыт тоже может быть использован в ваших армиях", - отметил глава государства.
|
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.02.2018 Путин передаст "Золотую Звезду" Героя России семье погибшего в Сирии пилота
09.02.2018 Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии летчиком
02.02.2018 "Юнармия" в Севастополе планирует открыть детский лагерь
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
24.01.2018 Министр обороны России заявил о готовности поделиться с Вьетнамом опытом испытания военной техники в боевых условиях
24.01.2018 Премьер правительства Лаоса на встрече с министром обороны РФ выразил благодарность за поддержку и сотрудничество
24.01.2018 Россия и Вьетнам подготовили план совместных военных учений до 2020 года
24.01.2018 Россия готова поделиться с Вьетнамом опытом испытаний военной техники в бою