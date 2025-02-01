Командующий рассказал о предстоящих походах Балтийского флота
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Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Корабли Балтийского флота РФ в 2018 году отправятся в дальние походы во всех океанах мира, а также Средиземноморье, заявил в ходе прошедшего в четверг в Калининграде торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества, командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов.
"Экипажам кораблей и судов флота предстоят межфлотские переходы и дальние походы и в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны", - приводит слова Носатого пресс-служба Балтфлота.
Он также добавил, что в текущем году на вооружение Балтфлота поступят системы ПВО С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М.
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23.02.2018
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