Командующий рассказал о предстоящих походах Балтийского флота



Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Корабли Балтийского флота РФ в 2018 году отправятся в дальние походы во всех океанах мира, а также Средиземноморье, заявил в ходе прошедшего в четверг в Калининграде торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества, командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов.

"Экипажам кораблей и судов флота предстоят межфлотские переходы и дальние походы и в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны", - приводит слова Носатого пресс-служба Балтфлота.

Он также добавил, что в текущем году на вооружение Балтфлота поступят системы ПВО С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М.