Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Командующий рассказал о предстоящих походах Балтийского флота

26.02.2018 РИА Новости 82 0
0
Понравилась новость?
 0
Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото
Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Корабли Балтийского флота РФ в 2018 году отправятся в дальние походы во всех океанах мира, а также Средиземноморье, заявил в ходе прошедшего в четверг в Калининграде торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества, командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов.

"Экипажам кораблей и судов флота предстоят межфлотские переходы и дальние походы и в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны", - приводит слова Носатого пресс-служба Балтфлота.

Он также добавил, что в текущем году на вооружение Балтфлота поступят системы ПВО С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М.
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-27М
С-400 Триумф
Су-30
Проекты
Арктика
БФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 01:50
  • 1
Израильская армия получит новый легкий гранатомет
  • 26.02 01:38
  • 46
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 01:29
  • 1
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 26.02 01:27
  • 1
Новые российские авианосцы уступают китайским
  • 26.02 01:23
  • 1
Путин рассказал о качестве российской военной техники
  • 26.02 01:09
  • 1
На что способна новая российская авиабомба "Дрель"
  • 25.02 21:52
  • 64
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 25.02 19:08
  • 45
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 25.02 17:59
  • 35
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 25.02 17:52
  • 485
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.02 17:26
  • 1
НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса
  • 25.02 14:54
  • 4047
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.02 10:20
  • 6
Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек под Тверью
  • 25.02 10:16
  • 23
"Головорезы с тесаками наперевес"
  • 25.02 09:47
  • 8
В чем причина сорвавшейся сделки? Слишком дорого? Или Россия переживает за разглашение своих секретов?
другие обсуждаемые темы