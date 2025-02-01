Эскадрилья Су-34 пополнила авиаполк в Челябинской области
|
|
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первая в Центральном военном округе (ЦВО) эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 вошла в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области, сообщил журналистам в четверг официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Первая в ЦВО эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34, в которой увеличена численность технического состава, вошла в состав полка, дислоцированного на территории Челябинской области", - сказал Рощупкин.
По его информации, в настоящее время экипажи Су-34 проходят летную практику на новых самолетах в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком. "Их возвращение на авиабазу запланировано в первом полугодии 2018 года", - добавил представитель военного округа.
Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника днем и ночью в любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 - до 4 тысяч километров. Максимальная скорость - до 1,9 тысячи километров в час. Боевая нагрузка - до восьми тонн.
|
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.02.2018 Министр обороны России посетил Новосибирский авиационный завод
20.02.2018 Шойгу поручил Новосибирскому авиазаводу учитывать опыт Сирии при производстве самолетов
20.02.2018 Шойгу поручил учесть полученный в Сирии опыт при строительстве самолетов
16.02.2018 На учениях в Хабаровском крае бомбардировщики провели дозаправку в воздухе
14.02.2018 Бомбардировщики Су-34 ЗВО выполнили ночные бомбометания
14.02.2018 Страшные серии для экспертов НАТО
12.02.2018 Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
07.02.2018 Гендиректор НПО "Прибор": война в Сирии повлияла на рост спроса на боеприпасы