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Эскадрилья Су-34 пополнила авиаполк в Челябинской области

26.02.2018 РИА Новости 52 0
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первая в Центральном военном округе (ЦВО) эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 вошла в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области, сообщил журналистам в четверг официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Первая в ЦВО эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34, в которой увеличена численность технического состава, вошла в состав полка, дислоцированного на территории Челябинской области", - сказал Рощупкин.

По его информации, в настоящее время экипажи Су-34 проходят летную практику на новых самолетах в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком. "Их возвращение на авиабазу запланировано в первом полугодии 2018 года", - добавил представитель военного округа.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника днем и ночью в любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 - до 4 тысяч километров. Максимальная скорость - до 1,9 тысячи километров в час. Боевая нагрузка - до восьми тонн.
23.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ

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