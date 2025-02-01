"Тайфун" - F-35B – новое поколение британских истребителей



Производство истребителей Eurofighter Typhoon.

Источник: militaryparitet.com Производство истребителей Eurofighter Typhoon.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 22 февр. 2018 – Стратегия борьбы с терроризмом накладывает большое влияние на развитие королевских ВВС Великобритании и ставит вопросы, как лучше оснащать военную авиацию страны. С этой целью министерство обороны ведет консультации с аэрокосмической промышленностью и странами-союзниками по НАТО.

Министр обороны Гэвин Уильямсон объявил о запуске боевой воздушной стратегии, направленной на поиск облика следующего поколения истребителей и поддержание рабочих мест в британской аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба военного ведомства. Таким образом, в отношении ВВС начинается та же концептуальная работа, какая была проведена в сентябре прошлого года в отношении ВМС и судостроительной индустрии.

В октябре 2017 года компания BAE Systems заявила о предстоящем сокращении 2000 рабочих мест из-за отсутствия заказов на истребители Eurofighter Typhoon. Начальник штаба ВВС маршал авиации сэр Стивен Хиллер заявил: "Новая стратегия обеспечит нахождение нашей промышленности на переднем крае высоких технологий, необходимых для борьбы с будущими угрозами, мы будем работать в тесном сотрудничестве с британской промышленностью и нашими международными партнерами".

Однако дата обнародования новой воздушной стратегии не объявлена, отчасти из-за неопределенности в отношении Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза – прим. ВП). Другие европейские страны рассматривают совместные программы закупок вне зависимости от Великобритании.

Даже если новая воздушная стратегия будет быстро сформирована, разрыв между нынешним поколением истребителей и вступлением на вооружение нового поколения потребует длительного времени, по меньшей мере, до 2040 года.

В настоящее время министерство обороны Великобритании занято процессом закупок и принятия на вооружение F-35В американского производства, которые будут развернуты на двух новых британских авианосцах.