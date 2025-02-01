"Тайфун" - F-35B – новое поколение британских истребителей
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Производство истребителей Eurofighter Typhoon.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 22 февр. 2018 – Стратегия борьбы с терроризмом накладывает большое влияние на развитие королевских ВВС Великобритании и ставит вопросы, как лучше оснащать военную авиацию страны. С этой целью министерство обороны ведет консультации с аэрокосмической промышленностью и странами-союзниками по НАТО.
Министр обороны Гэвин Уильямсон объявил о запуске боевой воздушной стратегии, направленной на поиск облика следующего поколения истребителей и поддержание рабочих мест в британской аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба военного ведомства. Таким образом, в отношении ВВС начинается та же концептуальная работа, какая была проведена в сентябре прошлого года в отношении ВМС и судостроительной индустрии.
В октябре 2017 года компания BAE Systems заявила о предстоящем сокращении 2000 рабочих мест из-за отсутствия заказов на истребители Eurofighter Typhoon. Начальник штаба ВВС маршал авиации сэр Стивен Хиллер заявил: "Новая стратегия обеспечит нахождение нашей промышленности на переднем крае высоких технологий, необходимых для борьбы с будущими угрозами, мы будем работать в тесном сотрудничестве с британской промышленностью и нашими международными партнерами".
Однако дата обнародования новой воздушной стратегии не объявлена, отчасти из-за неопределенности в отношении Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза – прим. ВП). Другие европейские страны рассматривают совместные программы закупок вне зависимости от Великобритании.
Даже если новая воздушная стратегия будет быстро сформирована, разрыв между нынешним поколением истребителей и вступлением на вооружение нового поколения потребует длительного времени, по меньшей мере, до 2040 года.
В настоящее время министерство обороны Великобритании занято процессом закупок и принятия на вооружение F-35В американского производства, которые будут развернуты на двух новых британских авианосцах.
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22.02.2018
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