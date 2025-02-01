Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Тайфун" - F-35B – новое поколение британских истребителей

26.02.2018 Военный паритет 68 0
0
Понравилась новость?
 0
Производство истребителей Eurofighter Typhoon
Производство истребителей Eurofighter Typhoon.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 22 февр. 2018 – Стратегия борьбы с терроризмом накладывает большое влияние на развитие королевских ВВС Великобритании и ставит вопросы, как лучше оснащать военную авиацию страны. С этой целью министерство обороны ведет консультации с аэрокосмической промышленностью и странами-союзниками по НАТО.

Министр обороны Гэвин Уильямсон объявил о запуске боевой воздушной стратегии, направленной на поиск облика следующего поколения истребителей и поддержание рабочих мест в британской аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба военного ведомства. Таким образом, в отношении ВВС начинается та же концептуальная работа, какая была проведена в сентябре прошлого года в отношении ВМС и судостроительной индустрии.

В октябре 2017 года компания BAE Systems заявила о предстоящем сокращении 2000 рабочих мест из-за отсутствия заказов на истребители Eurofighter Typhoon. Начальник штаба ВВС маршал авиации сэр Стивен Хиллер заявил: "Новая стратегия обеспечит нахождение нашей промышленности на переднем крае высоких технологий, необходимых для борьбы с будущими угрозами, мы будем работать в тесном сотрудничестве с британской промышленностью и нашими международными партнерами".

Однако дата обнародования новой воздушной стратегии не объявлена, отчасти из-за неопределенности в отношении Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза – прим. ВП). Другие европейские страны рассматривают совместные программы закупок вне зависимости от Великобритании.

Даже если новая воздушная стратегия будет быстро сформирована, разрыв между нынешним поколением истребителей и вступлением на вооружение нового поколения потребует длительного времени, по меньшей мере, до 2040 года.

В настоящее время министерство обороны Великобритании занято процессом закупок и принятия на вооружение F-35В американского производства, которые будут развернуты на двух новых британских авианосцах.
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
EF-2000
F-35B
Компании
BAE Systems
Проекты
NATO
Авианосец
Евросоюз

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 01:50
  • 1
Израильская армия получит новый легкий гранатомет
  • 26.02 01:38
  • 46
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 01:29
  • 1
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 26.02 01:27
  • 1
Новые российские авианосцы уступают китайским
  • 26.02 01:23
  • 1
Путин рассказал о качестве российской военной техники
  • 26.02 01:09
  • 1
На что способна новая российская авиабомба "Дрель"
  • 25.02 21:52
  • 64
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 25.02 19:08
  • 45
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 25.02 17:59
  • 35
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 25.02 17:52
  • 485
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.02 17:26
  • 1
НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса
  • 25.02 14:54
  • 4047
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.02 10:20
  • 6
Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек под Тверью
  • 25.02 10:16
  • 23
"Головорезы с тесаками наперевес"
  • 25.02 09:47
  • 8
В чем причина сорвавшейся сделки? Слишком дорого? Или Россия переживает за разглашение своих секретов?
другие обсуждаемые темы