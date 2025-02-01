Модернизация голландских вертолетов Apache

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 20 февраля 2018 года направило Конгрессу США уведомление о планируемом осуществлении по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) модернизации 28 боевых вертолетов Boeing AH-64D Block II Apache Королевских ВВС Нидерландов в вариант AH-64E Apache Guardian. Предполагаемая стоимость работ и соответствующих поставок, санкционированных Государственным департаментом США, составит 1,191 млрд долл.

Боевой вертолет Boeing AH-64D Block II Apache (бортовой номер Q-17) из состава демонстрационно-пилотажной группы Apache Demo Team Королевских ВВС Нидерландов, 2014 год (с) министерство обороны Бельгии

Согласно уведомлению, в рамках модернизации 28 вертолетов планируется модернизация 51 турбовального двигателя General Electric T700-GE-701C в вариант T700-GE-701D (42 двигателя установленных на вертолетах и девять запасных), а также поставка 17 РЛС AN/APG-78 Longbow и 28 модернизированных прицельно-навигационных систем AN/ASQ-170 MTADS)/AN/AAR-11 Modernized PNVS.

Генеральным подрядчиком по модернизации выступит корпорация Boeing.

Со стороны bmpd укажем, что по контракту 1995 года ВВС Нидерландов получили 30 вертолетов AH-64D Block II в 1998-2002 годах (голландские бортовые номера с Q-1 по Q-30). Голландские вертолеты не оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow. Два вертолета были потеряны в летных происшествиях в хзоде зарубежных развертываний в 2004 (вертолет с бортовым номером Q-20 в Афганистане) и 2015 годах (вертолет с номером Q-15 в Мали).