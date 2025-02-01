Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Модернизация голландских вертолетов Apache

26.02.2018 bmpd.livejournal.com 44 0
0
Понравилась новость?
 0

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 20 февраля 2018 года направило Конгрессу США уведомление о планируемом осуществлении по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) модернизации 28 боевых вертолетов Boeing AH-64D Block II Apache Королевских ВВС Нидерландов в вариант AH-64E Apache Guardian. Предполагаемая стоимость работ и соответствующих поставок, санкционированных Государственным департаментом США, составит 1,191 млрд долл.

Боевой вертолет Boeing AH-64D Block II Apache (бортовой номер Q-17) из состава демонстрационно-пилотажной группы Apache Demo Team Королевских ВВС Нидерландов, 2014 год (с) министерство обороны Бельгии

Согласно уведомлению, в рамках модернизации 28 вертолетов планируется модернизация 51 турбовального двигателя General Electric T700-GE-701C в вариант T700-GE-701D (42 двигателя установленных на вертолетах и девять запасных), а также поставка 17 РЛС AN/APG-78 Longbow и 28 модернизированных прицельно-навигационных систем AN/ASQ-170 MTADS)/AN/AAR-11 Modernized PNVS.

Генеральным подрядчиком по модернизации выступит корпорация Boeing.

Со стороны bmpd укажем, что по контракту 1995 года ВВС Нидерландов получили 30 вертолетов AH-64D Block II в 1998-2002 годах (голландские бортовые номера с Q-1 по Q-30). Голландские вертолеты не оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow. Два вертолета были потеряны в летных происшествиях в хзоде зарубежных развертываний в 2004 (вертолет с бортовым номером Q-20 в Афганистане) и 2015 годах (вертолет с номером Q-15 в Мали).
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бельгия
Нидерланды
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
General Electric

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 01:50
  • 1
Израильская армия получит новый легкий гранатомет
  • 26.02 01:38
  • 46
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 01:29
  • 1
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 26.02 01:27
  • 1
Новые российские авианосцы уступают китайским
  • 26.02 01:23
  • 1
Путин рассказал о качестве российской военной техники
  • 26.02 01:09
  • 1
На что способна новая российская авиабомба "Дрель"
  • 25.02 21:52
  • 64
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 25.02 19:08
  • 45
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 25.02 17:59
  • 35
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 25.02 17:52
  • 485
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.02 17:26
  • 1
НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса
  • 25.02 14:54
  • 4047
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.02 10:20
  • 6
Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек под Тверью
  • 25.02 10:16
  • 23
"Головорезы с тесаками наперевес"
  • 25.02 09:47
  • 8
В чем причина сорвавшейся сделки? Слишком дорого? Или Россия переживает за разглашение своих секретов?
другие обсуждаемые темы