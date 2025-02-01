Шойгу может сменить Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ



Дмитрий Рогозин и Сергей Шойгу.

Источник: Александр Братерский / РИА «Новости» Дмитрий Рогозин и Сергей Шойгу.Источник: Александр Братерский / РИА «Новости»

Вице-премьер занимал эту должность с 2013 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минобороны подготовило проект указа президента РФ, согласно которому председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) предлагается назначить министра обороны Сергея Шойгу. Документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Назначить председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований министра обороны РФ Шойгу С. К., освободив от этих обязанностей Рогозина Д. О.", - говорится в проекте указа.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин занимает эту должность с 2013 года.

Проектом указа также предлагается назначить в качестве представителей правительства РФ Сергея Шойгу и президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука членами попечительского совета ФПИ сроком на пять лет, освободив от этих обязанностей Дмитрий Рогозина и Алексея Пономарева.

ФПИ создан создан в 2012 году, его цель - содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства.