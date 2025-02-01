Шойгу может сменить Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ
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Дмитрий Рогозин и Сергей Шойгу.
Источник: Александр Братерский / РИА «Новости»
Вице-премьер занимал эту должность с 2013 года
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минобороны подготовило проект указа президента РФ, согласно которому председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) предлагается назначить министра обороны Сергея Шойгу. Документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Назначить председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований министра обороны РФ Шойгу С. К., освободив от этих обязанностей Рогозина Д. О.", - говорится в проекте указа.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин занимает эту должность с 2013 года.
Проектом указа также предлагается назначить в качестве представителей правительства РФ Сергея Шойгу и президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука членами попечительского совета ФПИ сроком на пять лет, освободив от этих обязанностей Дмитрий Рогозина и Алексея Пономарева.
ФПИ создан создан в 2012 году, его цель - содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства.
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22.02.2018
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