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Компания TAI разрабатывает реактивный учебно-боевой самолет "Хурджет"

26.02.2018 ЦАМТО 60 0
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Hurkus
Hurkus. Фото с сайта tai.com.tr.

ЦАМТО, 22 февраля. Представители Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) сообщили о планах замены состоящих на вооружении УТС Т-38 разработанных национальной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), реактивными УБС "Хурджет" (Hurjet).

Как сообщается, в перспективе самолеты "Хурджет" заменят около 70 УТС T-38, произведенных в течение 1961-1972 гг.

"Хурджет" представляет собой оснащенную реактивным двигателем усовершенствованную версию турбовинтового УТС "Хуркус".

По мнению представителя Turkish Aerospace Industries, производство "Хурджет" не ограничится партией в 70 ед. Проведенные TAI исследования рынка показали, что у самолета имеются экспортные перспективы.

ВВС Турции планируют применять "Хурджет" для обучения пилотов, а также для непосредственной авиационной поддержки операций Сухопутных войск, наряду с истребителями F-16.

В настоящее время Вооруженные силы Турции ведут борьбу с курдскими вооруженными формированиями на юго-востоке страны, а также в соседних Сирии и Ираке. Помимо применения в ходе ассиметричных боевых действий, самолет может использоваться для контроля границ страны.

Руководство TAI официально одобрило начало реализации программы "Хурджет" в августе 2017 года, что позволило приступить к этапу разработки проекта. По оценке представителя компании, летные испытания УБС "Хурджет" могут начаться в 2022 году.

Планируется, что "Хурджет" сможет развивать максимальную скорость 1,2М, а его практический потолок составит 45000 футов (13720 м). Самолет сможет нести до 3000 кг полезной нагрузки, включая боеприпасы, РЛС и средства обнаружения.

Ранее Турция успешно испытала вооруженную версию самолета "Хуркус", "Хуркус-C", оснащенную противотанковой ракетой L-UMTAS производства турецкой государственной компании Roketsan.

УБС "Хурджет" сможет нести на семи точках подвески до 1,5 т боевой нагрузки. Кроме ракеты L-UMTAS, это боеприпасы национальной разработки CIRIT, TEBER, HGK и LGK, бомбы с системой INS/GPS наведения, свободнопадающие бомбы, НАР и пулеметы.
22.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Ирак
Сирия
Турция
Продукция
F-16
Hurkus
T-38 Talon
Компании
Roketsan
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