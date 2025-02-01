Новый военный технополис в Анапе возглавит Михаил Ковальчук



Президент национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военный инновационный технополис Министерства обороны создадут в Анапе, следует из проекта президентского указа, опубликованного в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Технополис создается "в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ".

Общее научное руководство исследовательскими проектами технополиса возлагается на президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.

Как следует из пояснительной записки к проекту указа, технополис создается на базе "Военного инновационного технополиса "ЭРА" в Анапе. Минобороны с Фондом перспективных исследований (ФПИ) и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит разработать и согласовать правила функционирования технополиса.

Научные исследования и экспериментальные разработки в новом технополисе будут финансироваться за счет средств Минобороны на научно-исследовательскую деятельность, а также благодаря привлечению средств заинтересованных предприятий и научных организаций военно-промышленного комплекса РФ и ФПИ.