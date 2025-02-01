Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новый военный технополис в Анапе возглавит Михаил Ковальчук

26.02.2018 РИА Новости 88 0
0
Понравилась новость?
 0
Президент национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Архивное фото
Президент национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военный инновационный технополис Министерства обороны создадут в Анапе, следует из проекта президентского указа, опубликованного в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Технополис создается "в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ".

Общее научное руководство исследовательскими проектами технополиса возлагается на президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.

Как следует из пояснительной записки к проекту указа, технополис создается на базе "Военного инновационного технополиса "ЭРА" в Анапе. Минобороны с Фондом перспективных исследований (ФПИ) и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит разработать и согласовать правила функционирования технополиса.

Научные исследования и экспериментальные разработки в новом технополисе будут финансироваться за счет средств Минобороны на научно-исследовательскую деятельность, а также благодаря привлечению средств заинтересованных предприятий и научных организаций военно-промышленного комплекса РФ и ФПИ.
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
ФПИ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 01:38
  • 46
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 01:29
  • 1
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 26.02 01:27
  • 1
Новые российские авианосцы уступают китайским
  • 26.02 01:23
  • 1
Путин рассказал о качестве российской военной техники
  • 26.02 01:09
  • 1
На что способна новая российская авиабомба "Дрель"
  • 25.02 21:52
  • 64
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 25.02 19:08
  • 45
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 25.02 17:59
  • 35
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 25.02 17:52
  • 485
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.02 17:26
  • 1
НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса
  • 25.02 14:54
  • 4047
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.02 10:20
  • 6
Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек под Тверью
  • 25.02 10:16
  • 23
"Головорезы с тесаками наперевес"
  • 25.02 09:47
  • 8
В чем причина сорвавшейся сделки? Слишком дорого? Или Россия переживает за разглашение своих секретов?
  • 25.02 08:42
  • 6
Заявления США о потерях ОПК противоречат реальности, считает Швыткин
другие обсуждаемые темы