Новый военный технополис в Анапе возглавит Михаил Ковальчук
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Президент национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военный инновационный технополис Министерства обороны создадут в Анапе, следует из проекта президентского указа, опубликованного в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.
Технополис создается "в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ".
Общее научное руководство исследовательскими проектами технополиса возлагается на президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.
Как следует из пояснительной записки к проекту указа, технополис создается на базе "Военного инновационного технополиса "ЭРА" в Анапе. Минобороны с Фондом перспективных исследований (ФПИ) и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит разработать и согласовать правила функционирования технополиса.
Научные исследования и экспериментальные разработки в новом технополисе будут финансироваться за счет средств Минобороны на научно-исследовательскую деятельность, а также благодаря привлечению средств заинтересованных предприятий и научных организаций военно-промышленного комплекса РФ и ФПИ.
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22.02.2018
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