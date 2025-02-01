В Астраханской области совершат боевой пуск из "Искандера-М"



Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М.ндер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М.ндер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Тактическое учение ракетной бригады ЗВО с боевым пуском ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" пройдет 2 марта 2018 года на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщает в четверг Минобороны РФ

"Ракетчики проведут тренировки на комплексах управления и системах технического обеспечения, отработают навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, выполнят боевые пуски на расстояния по целям, имитирующим важные наземные объекты условного противника", - говорится на сайте ведомства.