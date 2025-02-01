В Астраханской области совершат боевой пуск из "Искандера-М"
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Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М.ндер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Тактическое учение ракетной бригады ЗВО с боевым пуском ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" пройдет 2 марта 2018 года на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщает в четверг Минобороны РФ
"Ракетчики проведут тренировки на комплексах управления и системах технического обеспечения, отработают навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, выполнят боевые пуски на расстояния по целям, имитирующим важные наземные объекты условного противника", - говорится на сайте ведомства.
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22.02.2018
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