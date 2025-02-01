Военные новости: проблемы и заботы подводных флотов мира



Американская подводная лодка "Пенсильвания" возвращается на базу ВМС Китсап.

Источник: © flickr.com, Official U.S. Navy Page Американская подводная лодка "Пенсильвания" возвращается на базу ВМС Китсап.Источник: © flickr.com, Official U.S. Navy Page

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Глава Корпуса морской пехоты США генерал Роберт Неллер (Robert Neller) заявил в этом месяце, что хочет видеть на флоте больше подводных лодок. Причина - желание генерала суметь добраться до берега и десантировать морпехов, при этом не будучи потопленным еще на подступах. Генерал не скрывает, что ситуация изменилась, и такие вероятные противники как Россия, Китай, Северная Корея и Иран в состоянии не дать американским десантным кораблям спокойно приблизиться к побережью. Подводные лодки должны будут прикрывать десант и вести разведку. В шутку кто-то даже предложил, что морпехи должны уметь массово десантироваться сразу с подводных лодок, незаметно подкрадываясь в них к врагу.

Так или иначе, Неллер вопрошает: "Когда последний раз нам приходилось драться, чтобы добраться до драки?". Генерал отметил, что после 17 лет борьбы с террористами Корпус морской пехоты начинает вспоминать, как воевать с равным противником, как вести себя под ракетно-бомбовыми ударами, воевать в костюмах химзащиты и сразу же передвигать артиллерию после залпа, чтобы не попасть под ответную атаку.

Американцы продолжают обсуждать, сколько новых атомных подводных лодок типа "Колумбия" необходимо флоту. Военный аналитик и бывший подводник Томас Каллендер (Thomas Callender) считает, что абсолютный минимум - это 12 субмарин. Шесть должны присутствовать в Тихом океане, четыре - в Атлантике и две - быть готовыми заменить выбывшие на ремонт лодки.

Каллендер не уверен, что и 12 лодок будет достаточно, хотя здесь возникает как вопрос цены, так и вопрос индустриальных мощностей. Последнюю из 12 лодок планируется закупить в 2035 году, а в строй она встанет не ранее 2042 года. Под новые заказы пока просто нет свободных мощностей. Каждая лодка типа "Колубмия" должна прослужить 42 года, а первая появится на флоте США в 2030 году.

В Германии председатель комитета по международным отношениям немецкого парламента Ханс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) рассказал прессе, что дела на немецком подводном флоте идут плачевно. В октябре из строя вышла последняя из шести подводных лодок Type 212A после того как она получила повреждения, напоровшись на скалу у берегов Норвегии. Таким образом, у Германии сегодня отсутствует подводный флот, и, по словам немецкого политика, в ближайшие месяцы не стоит ожидать, что лодки приведут в состояние операционной готовности. Одна из причин - отсутствие денег на материальное обеспечение и ремонтные работы.

В Великобритании суд признал виновным офицера Джастина Кодда (Justin Codd), который проводил обучение будущих офицеров подводных лодок, отвлекся, и в итоге атомная подлодка "Амбуш" (HMS Ambush) ценой в 1,1 миллиард фунтов стерлингов столкнулась с танкером и вышла из строя на три месяца. Цена ремонтных работ составила 2,1 миллионов фунтов стерлингов. Событие имело место быть в июле 2016 года, но расследование инцидента завершилось только сейчас. Как стало известно, будущие подводники разглядывали в перископы яхту в Гибралтаре и не заметили танкер. Кодд признал вину и отделался легким наказанием, так как имел до этого отличную репутацию, сотрудничал со следствием и даже на основании своих ошибок за это время написал книгу о перископах.

Индия в последний день января выкатила из судостроительного завода в Мумбаи третью неатомную подводную лодку типа "Скорпен" (Scorpene). Строительство лодок идет в сотрудничестве с Францией. Всего ожидается введение в строй шести таких субмарин. Первая уже оперирует в море, вторая проходит испытания. Индия считает, что ей необходимо наращивать свои подводные силы в свете угрозы, исходящей от Китая, и расширения Пекином своего присутствия в Индийском океане. По словам индийских военных, Китай держит в Индийском океане одновременно до 7-8 кораблей.

В Китае же газета "Глобал Таймс" (Global Times) не преминула понасмехаться над профессионализмом индийских подводников, после того как год назад вследствие человеческой ошибки вода попала во внутренние отсеки атомной подводной лодки "Арихант" (Arihant). С тех пор лодка находилась на просушке и в ремонте и только в феврале этого года встала снова в строй. Китайский ресурс назвал индийских подводников недисциплинированными и необразованными любителями, которые не в состоянии управлять сложным вооружением. Что касается всех вооруженных сил Индии, то китайцы считают их нелепой сборной солянкой из всевозможных импортных вооружений разных стран и собственных разработок. Газета рекомендовала Индии остановить "гонку вооружений" с Китаем и направить ресурсы на обучение своих военных.

Эксперты продолжат обсуждать технические характеристики китайской атомной подводной лодки типа 093 "Шань". После того как в январе японские корабли и противолодочные самолеты в течение двух дней отслеживали передвижения китайской лодки у вод островов Сэнкаку (кит. Дяоюйдао), субмарина всплыла на поверхность и подняла китайский флаг. Возникли вопросы к малошумности лодок этого типа и к причинам, по которым лодка была вынуждена всплыть, хотя должна быть способна оставаться под водой месяцами. Скорее всего на лодке были проблемы технического плана, либо проблемы географического позиционирования или потеря каналов связи. При этом аналитики считают, что это была модернизированная новейшая лодка типа 093А, которая встала в строй в 2016 году и, в теории, должна быть менее заметна. С одной стороны этот инцидент показал, что Японии технически способна вести эффективную противолодочную разведку, с другой - что Пекину есть над чем поработать и что можно вынести урок из произошедшего. Новейшие китайские лодки типа 095 должны появиться на флоте в 2020-х годах. Ожидается, что по малошумности они будут лучше лодок типа 093.

Английские издания, со ссылкой на аргентинские источники, рассказали новые подробности, что пропавшая в ноябре аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан" следила за английской атомной субмариной в районе Фолклендов (исп. Мальвинские острова). Аргентинский капитан как минимум три раза передавал координаты британской лодки, при этом ВМС Аргентины не сообщали англичанам, что ведется операция такого рода. До этого аргентинская лодка чуть не столкнулась с китайским рыболовным судном. Также стало известно, что у лодки были проблемы с водонепроницаемостью, запасом кислорода и потерей машинного масла. В ноябре 2016 года "Сан-Хуан" рекомендовали поставить на ремонт в течение 18 месяцев, а также запретить погружаться ей ниже ста метров. Экипаж пропавшей лодки составлял 44 человека. В середине февраля этого года в Аргентине прошла церемония в память о пропавших моряках, в которой приняли участия члены семей экипажа. Родственники считают, что аргентинские власти скрывают правду о гибели лодки, и потребовали отставки главы военно-морских сил Аргентины.

Илья Плеханов