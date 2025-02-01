Румыния намерена сформировать три полноценных эскадрильи истребителей F-16



Первые полученные Румынией истребители F-16АМ MLU, октябрь 2016 года.

Источник: МО Румынии Первые полученные Румынией истребители F-16АМ MLU, октябрь 2016 года.Источник: МО Румынии

ЦАМТО, 22 февраля. Румыния намерена приобрести дополнительно четыре истребителя F-16 для формирования первой полноценной эскадрильи, а в перспективе закупить еще партию этих самолетов, чтобы сформировать три эскадрильи F-16 (по 16 ед. в каждой), заявил 20 февраля министр обороны страны Михай Фифор.

Как сообщает ресурс Actmedia.eu со ссылкой на заявление М.Фифорра на состоявшейся в Минобороны конференции, на данный момент план приобретения самолетов находится в стадии обсуждения. Соответствующий запрос направлен в США.

Министр также пояснил журналистам, что переговоры с американской стороной пока не ведутся. Министерство ждет ответа из США о наличии самолетов и их стоимости, а уже потом могут начаться переговоры.

Министр также ответил на вопросы относительно недавно объявленных планов по приобретению трех подводных лодок в 2020-х гг. По его словам, в настоящее время проект изучается румынским флотом, технический анализ еще не завершен. После того, как технический анализ будет готов, Министерство обороны должно будет получить одобрение Высшего совета национальной обороны и утверждения программы парламентом. После завершения этих процедур будет объявлен международный тендер.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МО Румынии после получения одобрения США подписало контракт на закупку 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии, которые должны заменить состоящие на вооружении устаревшие МиГ-21.

Заключенное румынским правительством через компанию Romtehnica SA соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года. Соглашение также включало ремонт двигателей, начальное материально-техническое обеспечение, поставку четырех станций планирования задач, обучение 9 пилотов, 75 техников, двухгодичную поддержку, модернизацию к стандарту M5.2R при поддержке Lockheed Martin, создание инфраструктуры, поставку вооружений и т.д. Помимо покупки самолетов в Португалии, в ноябре 2013 года Румыния направила США запрос на вооружение, оборудование и услуги поддержки истребителей F-16 MLU Блок.15 общей стоимостью до 457 млн. долл. Письмо с предложением и принятием предложения на их поставку было подписано с американским правительством в декабре 2013 года.

В рамках соглашения ВВС Румынии должны были получить девять модернизированных к версии MLU M5.2 "португальских" самолетов и три истребителя, приобретенные Португалией из состава ВВС США для перепродажи Бухаресту.

Первая партия из 6 самолетов (пять одноместных с №№1601, 1602, 1603, 1604, 1608 и двухместный №1610) была официально передана МО Румынии в ходе церемонии, состоявшейся 28 сентября 2016 года на португальской авиабазе "Монте-Реал" и прибыла в Румынию 29 сентября 2016 года. Вторая партия из трех истребителей F-16 (2 одноместных №№1611, 1605 и двухместный №1606) прибыла в Румынию 15 декабря 2016 года. Церемония передачи ВВС страны последней партии из трех истребителей состоялась на авиабазе "Монте-Реал" 27 сентября 2017 года.

Запрос об информации о возможности закупки 36 дополнительных самолетов F-16 из наличия был направлен ВВС США еще в прошлом году (министр обороны Румынии М.Фифор заявил об этом 27 сентября прошлого года).