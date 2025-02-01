НАЗ "Сокол" завершил подготовку производства для выпуска новейших истребителей МиГ-35



Многофункциональный истребитель МиГ-35.

Источник: www.globallookpress.com Многофункциональный истребитель МиГ-35.Источник: www.globallookpress.com

ЦАМТО, 22 февраля. Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (филиал АО "РСК "МиГ") завершил подготовку производства для выпуска новейших истребителей МиГ-35. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы развиваем производство МиГ-35. В частности, сейчас мы завершили реконструкцию производственной площадки и полностью готовы выполнять те объемы, которые закажет Министерство обороны", – сказал он.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что в целом завод "Сокол" развивается, своевременно выполняет заказы. "Все, что запланировано на этот год, предприятие выполнит, как и в 2017 году", – добавил он.

На прошлой неделе Российская авиастроительная компания "МиГ" объявила о завершении заводских испытаний МиГ-35, напоминает агентство.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2М, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 км.