НАЗ "Сокол" завершил подготовку производства для выпуска новейших истребителей МиГ-35
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Многофункциональный истребитель МиГ-35.
Источник: www.globallookpress.com
ЦАМТО, 22 февраля. Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (филиал АО "РСК "МиГ") завершил подготовку производства для выпуска новейших истребителей МиГ-35. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
"Мы развиваем производство МиГ-35. В частности, сейчас мы завершили реконструкцию производственной площадки и полностью готовы выполнять те объемы, которые закажет Министерство обороны", – сказал он.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что в целом завод "Сокол" развивается, своевременно выполняет заказы. "Все, что запланировано на этот год, предприятие выполнит, как и в 2017 году", – добавил он.
На прошлой неделе Российская авиастроительная компания "МиГ" объявила о завершении заводских испытаний МиГ-35, напоминает агентство.
МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2М, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 км.
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22.02.2018
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