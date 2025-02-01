Межведомственная комиссия рекомендовала к утверждению экипажи новой экспедиции на МКС
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МКС.
Источник: © EPA/NASA
Окончательные составы будут утверждены госкомиссией на Байконуре за сутки до старта, который запланирован на 21 марта
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 22 февраля. / ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ЦПК.
"Межведомственная комиссия рекомендовала экипажи к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сказали в Центре.
В основной экипаж корабля "Союз МС-08" включены космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Их дублеры - Алексей Овчинин (Роскосмос) и Ник Хейг (NASA). Окончательные составы экипажей будут утверждены госкомиссией на Байконуре за сутки до старта, который запланирован на 21 марта.
Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Космонавты справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.
Артемьев отправится на МКС во второй раз, Фойстел - в третий раз, Арнольд - во второй раз. Из дублеров у Овчинина в карьере уже есть один полет на МКС, Хейг пока не имеет опыта космических полетов.
Старт новой экспедиции к МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-08" намечен на 21 марта с космодрома Байконур.
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22.02.2018
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