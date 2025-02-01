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"Известия": офицерам ВС РФ начали выдавать отечественные защищенные мобильники

26.02.2018 ТАСС 81 0
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Телефон способен выдерживать большие перепады температур и способен принимать звонки после получасового погружения в воду

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российским офицерам, имеющим допуск к документам особой важности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны М-663С "Атлас" отечественного производства, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Как пояснили изданию в министерстве, аппараты, изготовленные ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", получили в конце прошлого года офицеры ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад. Через обычные сотовые сети (аппарат работает с SIM-картами "Мегафона") телефон позволяет выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций. За криптографическую защиту речевой информации отвечает специальный блок, шифрующий сигнал. При активации режима пропажи происходит экстренное удаление ключей шифрования.

Аппарат весом 130 граммов способен выдержать перепад температур от -20 до +50 градусов и принимает звонки даже после получасового погружения в воду. По данным газеты, такая модель выпускается в ограниченном количестве - около 100 штук в год. Каждый экземпляр стоимостью 115 тыс. рублей собирают вручную около четырех месяцев.

Как сообщается на сайте производителя устройства - ФГУП "Научно-технический центр "Атлас" - основными направлениями деятельности предприятия, помимо разработки защищенных сотовых телефонов, являются обеспечение информационной безопасности официальных интернет-сайтов, производство различных видов пластиковых карт, включая российские интеллектуальные карты (РИК) со встроенными отечественными средствами криптографической защиты, защита электронного документооборота на базе сертифицированных программных платформ и средств и др.
22.02.2018
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