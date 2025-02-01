"Известия": офицерам ВС РФ начали выдавать отечественные защищенные мобильники
|
|
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Телефон способен выдерживать большие перепады температур и способен принимать звонки после получасового погружения в воду
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российским офицерам, имеющим допуск к документам особой важности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны М-663С "Атлас" отечественного производства, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.
Как пояснили изданию в министерстве, аппараты, изготовленные ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", получили в конце прошлого года офицеры ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад. Через обычные сотовые сети (аппарат работает с SIM-картами "Мегафона") телефон позволяет выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций. За криптографическую защиту речевой информации отвечает специальный блок, шифрующий сигнал. При активации режима пропажи происходит экстренное удаление ключей шифрования.
Аппарат весом 130 граммов способен выдержать перепад температур от -20 до +50 градусов и принимает звонки даже после получасового погружения в воду. По данным газеты, такая модель выпускается в ограниченном количестве - около 100 штук в год. Каждый экземпляр стоимостью 115 тыс. рублей собирают вручную около четырех месяцев.
Как сообщается на сайте производителя устройства - ФГУП "Научно-технический центр "Атлас" - основными направлениями деятельности предприятия, помимо разработки защищенных сотовых телефонов, являются обеспечение информационной безопасности официальных интернет-сайтов, производство различных видов пластиковых карт, включая российские интеллектуальные карты (РИК) со встроенными отечественными средствами криптографической защиты, защита электронного документооборота на базе сертифицированных программных платформ и средств и др.
|
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.02.2018 В Вооруженных силах могут снова появиться комиссары
26.02.2018 Штурманы кораблей Черноморского флота прошли подготовку на тренажере "Мостик"
22.02.2018 Россия будет поставлять Нигеру оружие и готовить кадры в рамках ВТС - соглашение
21.02.2018 После долгих колебаний Китай отказался покупать два российских бомбардировщика. А что насчет Ту-160?
21.02.2018 Мертвые петли стратегии — часть II
20.02.2018 Невское ПКБ: условия для экипажа "Адмирала Кузнецова" будут улучшены
20.02.2018 Минобороны подводит итоги окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы
16.02.2018 "Ростех": экипировка "солдата будущего" засекречена, она не может быть показана публично