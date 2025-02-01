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Российские и белорусские десантники лыжным переходом отметили 100-летие Красной армии

26.02.2018 ТАСС 61 0
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Военнослужащие разведывательной роты во время лыжной подготовки в горах. Архивное фото
Военнослужащие разведывательной роты во время лыжной подготовки в горах. Архивное фото - военные учения.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Встреча российских и белорусских лыжников прошла возле танка-памятника командиру 159-й танковой бригады полковнику Семену Хайдукову

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские десантники из Пскова и белорусские из Витебска встречным лыжным переходом отметили 100-летний юбилей образования Красной армии, днем создания которой принято считать 23 февраля 1918 года.

"Около 300 военнослужащих российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) и сил специальных операций (ССО) Беларуси встретились в канун 100-летия образования Красной армии в населенном пункте Езерище (Беларусь). Встреча состоялась в ходе осуществления совместного встречного лыжного перехода десантников десантно-штурмового соединения ВДВ России (город Псков) и 103 воздушно-десантной бригады Сил специальных операций Республики Беларусь (город Витебск)", - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Для проведения встречи белорусские десантники совершили лыжный переход из Витебска через поселок Городок, а российские десантники шли из населенного пункта Пустошка через населенный пункт Лобок.

Торжественная встреча российских и белорусских лыжников прошла возле танка-памятника командиру 159-й танковой бригады полковнику Семену Хайдукову, который погиб в боях за населенный пункт Езерище во время Великой Отечественной войны в 1943 году.

23 февраля 1918 года началась массовая запись добровольцев в отряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), создаваемые согласно декрету Совета народных комиссаров РСФСР "О Рабоче-крестьянской Красной армии", подписанному в январе того же года.
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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