Ростех рассчитывает продать 49% акций "Высокоточных комплексов" до конца года

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Ценные бумаги будут реализованы через закрытый аукцион

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Темерева/. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает до конца года продать 49% акций холдинга "Высокоточные комплексы", предприятия которого, в частности, производят зенитные ракетные комплексы "Панцирь С-1" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Об этом сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

"До конца года, я надеюсь, что да. Хотя 26% "Калашникова" мы продавали больше года", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о возможности продажи акций холдинга до конца года.

По его словам, продажа 49% акций будет осуществляться через закрытый аукцион. "Прежде чем провести конкурс, мы должны получить разрешение правительства. Сначала правление принимает решение, потом утверждает набсовет, далее мы выносим на согласование с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - прим. ТАСС), а затем мы выносим предложение в правительство. Мы можем сразу продать весь утвержденный пакет или часть. Эта процедура длительная", - сказал он.

Условия продажи

В начале ноября 2017 года сообщалось, что госкорпорация "Ростех" намерена продать 49% акций холдинга "Высокоточные комплексы", производящего ракетные комплексы и системы ПВО, частному инвестору. Решение утвердил набсовет госкорпорации. Среди условий продажи, озвученных Ростехом, значится, что на долю в компании смогут претендовать лишь 100% российские резиденты, "прозрачные" с точки зрения владения и капиталов, обладающие успешным опытом и компетенциями в сфере оборонной промышленности и гражданского производства". Госкорпорация имеет несколько вариантов стратегического партнерства.

При выборе инвестора будут проверяться активы претендентов, их деятельность, происхождение, опыт управления и надежность, а также качество и масштаб предлагаемой инвестиционной программы. Ростех сообщал, что с победителем конкурса будет заключено акционерное соглашение, в котором будут прописаны обязательства нового собственника - среди них - модернизация производственных мощностей, безусловное выполнение государственного оборонного заказа и значительное увеличение доли гражданской продукции.

Контрольный пакет акций (не менее 51%) останется в собственности Ростеха.

АО "НПО "Высокоточные комплексы" специализируется на создании высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий, а также оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов для Сухопутных войск, переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов. Холдинг был образован в 2009 году, сейчас в его состав входят 19 предприятий с общей численностью персонала более 45 тыс. человек.