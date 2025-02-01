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Россия расширяет мировое сотрудничество в ОПК, заявил Шаманов

26.02.2018 РИА Новости 80 0
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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.
Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Несмотря на попытку шантажа со стороны США, Россия расширяет свое сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Германией и другими странами, заявил глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

"Сегодня уже многие государства Западной Европы понимают, что страдают их бизнес-интересы. Несмотря на попытку шантажа (со стороны США), мы расширяем свое сотрудничество с Германией, мы видим активную позицию по многим странам Восточной Европы Балканского направления", - сказал Шаманов журналистам в четверг, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия потеряла 3 миллиарда долларов в сфере ОПК из-за американских санкций.

Парламентарий отметил, что США пытаются заниматься "полушантажом".

"Сегодня происходит осознание многих стран, что условия однополярного мира терпят крах", - добавил он.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией - попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.
22.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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