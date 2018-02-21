Первый "кусочек" итальянского вертолётоносца



Первый элемент нового итальянского вертолётоносца.

Источник: fincantieri.com Первый элемент нового итальянского вертолётоносца.Источник: fincantieri.com

В 2022 году ВМС Италии могут получить новый вертолётоносец. Вчера, 20 февраля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что на верфи Fincantieri, расположенной в городе Кастелламмаре-ди-Стабия (регион Кампания), прошла торжественная церемония закладки киля нового боевого корабля.

Строительство группы кораблей (вертолётоносца, шести патрульных кораблей и одного судна обеспечения) было одобрено в рамках Закона о флоте (Legge Navale), принятого в конце 2014 года. В июле прошлого года на верфи состоялась церемония резки стали, ознаменовавшая начало строительства головного корабля, а вчера пресс-служба Fincantieri сообщила о закладке киля. Поскольку ВМС Италии не разглашают название нового вертолётоносца, на верфи его называют LHD (Landing Helicopter Dock).

"Корабль будет иметь около 200 м в длину и сможет развивать скорость до 25 узлов. Он будет оснащён дизель-газотурбинной установкой и сможет разместить на борту свыше 1000 человек, из которых более 700 будут десантом. Основное предназначение корабля — транспортировка людей, транспортных средств и грузов", — сообщила пресс-служба компании Fincantieri.

Изначально планировалась постройка корабля длиной до 190 м полным водоизмещением до 20 000 т, но в ходе проектных работ его габариты существенно увеличились. На закладной доске указано, что длина корабля составит 240 м, водоизмещение — почти 26 000 т. Планируется, что таким образом итальянской военный флот получит замену лёгкому авианосцу (авианесущему крейсеру) Giuseppe Garibaldi, несущему службу с 1985 года.

Презентация масштабной модели вертолётоносца от Fincantieri

Трюм корабля сможет принимать технику массой до 60 т, а затапливаемая палуба вместит в себя четыре десантных катера типа LCU или один десантный катер на воздушной подушке американского типа LCAC. Авиакрыло вертолётоносца будет состоять из 12 вертолётов типа AW101 или NH90. По неофициальным данным, новый корабль также сможет нести истребители F-35B.