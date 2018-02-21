Индия докупает БМП



Боевые машины пехоты Sarath на учениях.

Источник: defensenews.com Боевые машины пехоты Sarath на учениях.Источник: defensenews.com

В ближайшие годы индийская армия получит ещё полторы сотни боевых машин пехоты. Сегодня, 21 февраля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Совет по военному обеспечению обороны Индии (Defence Acquisition Council, DAC) одобрил выделение 9,2 млрд рупий ($150 млн) на закупку БМП Sarath.

Машина Sarath (лицензионная копия советской БМП-2) производится на индийском предприятии Ordnance Factory Board. Сегодня вооружённые силы Индии имеют в своём составе около 980 Sarath в модификации БМП (БМП-2) и 125 командных пунктов на базе этой машины (БПМ-2К).

В Минобороны Индии указывают, что новая закупка является продолжением программы модернизации имеющихся на вооружении машин Sarath. Всего будет закуплено 149 единиц в боевой и командной модификациях. В дальнейшем объём закупки может быть увеличен, поскольку армия оценивает свои потребности в 362 машины Sarath.

БМП-2 — советская гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю и совместных действий с танками. БМП-2 принята на вооружение Советской армии в 1977 году, в России серийно производилась до 2008 года. В базовой версии 14-тонная БМП вмещает до 10 человек (3 члена экипажа и 7 десантников). Индийские БМП Sarath получат новые двигатели мощностью 380 л. с. (вместо 285-сильных силовых установок), управляемые противотанковые ракеты третьего поколения, новые системы управления огнём и панорамные прицелы (в том числе ночного видения).