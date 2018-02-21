Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индия докупает БМП

22.02.2018 Warspot 64 0
0
Понравилась новость?
 0
Боевые машины пехоты Sarath на учениях.
Боевые машины пехоты Sarath на учениях.
Источник: defensenews.com

В ближайшие годы индийская армия получит ещё полторы сотни боевых машин пехоты. Сегодня, 21 февраля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Совет по военному обеспечению обороны Индии (Defence Acquisition Council, DAC) одобрил выделение 9,2 млрд рупий ($150 млн) на закупку БМП Sarath.

Машина Sarath (лицензионная копия советской БМП-2) производится на индийском предприятии Ordnance Factory Board. Сегодня вооружённые силы Индии имеют в своём составе около 980 Sarath в модификации БМП (БМП-2) и 125 командных пунктов на базе этой машины (БПМ-2К).

В Минобороны Индии указывают, что новая закупка является продолжением программы модернизации имеющихся на вооружении машин Sarath. Всего будет закуплено 149 единиц в боевой и командной модификациях. В дальнейшем объём закупки может быть увеличен, поскольку армия оценивает свои потребности в 362 машины Sarath.

БМП-2 — советская гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю и совместных действий с танками. БМП-2 принята на вооружение Советской армии в 1977 году, в России серийно производилась до 2008 года. В базовой версии 14-тонная БМП вмещает до 10 человек (3 члена экипажа и 7 десантников). Индийские БМП Sarath получат новые двигатели мощностью 380 л. с. (вместо 285-сильных силовых установок), управляемые противотанковые ракеты третьего поколения, новые системы управления огнём и панорамные прицелы (в том числе ночного видения).
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
БМП-2

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 01:25
  • 13
Индия заинтересовалась стелс-вариантом Су-35
  • 22.02 01:20
  • 2
Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли
  • 22.02 00:44
  • 33
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 22.02 00:42
  • 9
Москва сообщила о гибели россиян в Сирии
  • 22.02 00:34
  • 2
Крымский мост достроят
  • 22.02 00:07
  • 14
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 21.02 23:47
  • 28
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 21.02 22:56
  • 3
Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании
  • 21.02 22:32
  • 26
JAGM уверенно идет для замены "Хеллфайров"
  • 21.02 21:48
  • 2
Асад защитит Африн от Эрдогана
  • 21.02 20:55
  • 38
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 21.02 20:50
  • 1
SpaceX из-за дополнительной проверки отложила до 21 февраля запуск испанского спутника
  • 21.02 19:50
  • 19
ЧВК "Вагнер" на страже порядка: как западные СМИ врут о российских добровольцах в Сирии
  • 21.02 19:48
  • 1308
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 19:09
  • 13
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
другие обсуждаемые темы