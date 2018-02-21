ПРО США: деньги на ветер



Ракета SM-3 Block IIA.

Источник: SM-3 Block IIA Ракета SM-3 Block IIA.Источник: SM-3 Block IIA

Неудача американских военных обошлась налогоплательщикам в $130 млн

31 января противоракета SM-3 во время испытаний на полигоне Кауаи не перехватила запущенную с самолета-носителя ракету-мишень средней дальности. По данным Агентства по противоракетной обороне США, стоимость только одной противоракеты типа SM-3 Block IIA разработки корпорации Raytheon, которая в настоящее время находится еще на этапе доводки, составляет $36 млн. Цена одной ракеты-мишени средней дальности - еще $40 млн.

Помимо этого, в ходе испытания 31 января, по данным Агентства по противоракетной обороне США, были также задействованы средства Тихоокеанского полигона ПРО, дислоцированного на острове Кауаи - радиолокационные станции, измерительные пункты, средства обработки информации. Наконец, в боевых стрельбах приняли участие около 350 сотрудников полигона. А это тоже требует немалых средств. Поэтому, в целом, неудачное испытание обошлось военному бюджету США в $130 млн.

В настоящее время созданная комиссия занимается расследованием причин неудачного запуска.

"Это испытание было рядовым запуском и проверкой боевых возможностей перспективного изделия. В ходе него использовался вариант противоракеты, еще не запущенный в серийное производство", - заявил генерал-лейтенант Сэм Гривс, глава Агентства по противоракетной обороне США после завершения боевой стрельбы.

Две неудачи

Неудачный пуск противоракеты SM-3 IIA был отмечен в июне 2017 года, когда один из членов экипажа эсминца ВМС США "Джон Пол Джонс" случайно нажал на кнопку, которая привела противоракету к самоликвидации.

"Можно, конечно, с иронией отнестись к последним неудачам американцев в ходе испытаний по тематике ПРО. С другой стороны, можно напомнить, как испытывалась первая отечественная экспериментальная система противоракетной обороны "А". Успехом тогда завершилась только одиннадцатая попытка поразить баллистическую цель (по другим данным, было четырнадцать попыток)", - рассказал "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

И все одиннадцать раз, по словам эксперта, с полигона Капустин Яр в направлении противоракетного полигона Сары-Шаган запускались реальные баллистические ракеты средней дальности типа Р-5 (на начальном этапе) и Р-12.

А всего противоракет типа В-1000 экспериментальной системы ПРО "А" в ходе различных испытаний было запущено более 100 единиц, а противоракет А-350 различных модификаций системы ПРО А-35 - более 180. На фоне подобного ракетного града два неудачных пуска SM-3 можно принять за статистическую погрешность.

Два военных бюджета РФ

С 2002 года Агентство по противоракетной обороне США получило на создание и развитие ПРО приблизительно $123 млрд согласно документам Счетной палаты США, опубликованным в мае 2017 года.

То есть за этот срок только на изыскания в сфере ПРО американцы израсходовали приблизительно два военных бюджета Российской Федерации (чуть более $69 млрд ежегодно). На 2019 год Агентство по ПРО США просит еще $9,9 млрд.

Точных открытых данных о том, сколько уходит средств на создание, разработку и содержание отечественных систем ПРО в настоящее время нет. Однако одно можно сказать совершенно определенно - на порядок, а то и на два меньше, чем в Соединенных Штатах.

Тем не менее, сегодня в Вооруженных силах России проводится модернизация подмосковной системы ПРО А-135. В рамках этих мероприятий осуществляется перевод средств системы на новую элементную базу. Возобновлено на совершенно другой основе серийное производство противоракет ПРС-1М с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Кроме того, в России проводятся испытания перспективной системы противоракетной обороны дальнего действия "Нудоль". Как заявил "Газете.Ru" высокопоставленный источник в военном ведомстве, испытания идут успешно, полученные результаты многообещающие.

Насколько можно судить по открытым источникам, "Нудоль" обладает возможностями стрельбы по целям в ближнем космосе, а ее противоракеты будут оснащены как специальными, так и обычными боевыми частями. Вполне возможно, что конечной ступенью противоракеты "Нудоли" будет кинетический перехватчик. И, наконец, главное отличие этой системы от всех предыдущих - она предполагается мобильной, то есть все средства "Нудоли" будут размещены на многоосных колесных транспортерах. А это позволит развертывать эту систему в любом районе России и тем самым создавать так необходимую в ходе военных действий ПРО на театре военных действий.

Корабли отстают

Что касается кораблей отечественного Военно-морского флота, то пока ни один из них не обладает потенциалом стратегической противоракетной обороны. Однако до недавнего времени российские корабли не были оснащены и крылатыми ракетами большой дальности с обычными осколочно-фугасными боевыми частями. А сегодня эта задача успешно решена.

Поэтому появление кораблей с потенциалом стратегической ПРО не за горами, необходимые изыскания ведутся, и недалек тот день, когда эсминцы и крейсеры российского флота получат оружие, способное осуществлять перехват баллистических целей на высотах более 200 км.

Тогда же появится возможность создавать группировки сил флота, способные обеспечить прикрытие сухопутных войск и объектов на приморских направлениях от ударов баллистических ракет вероятного противника.

Что касается американской противоракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3), то она оснащена кинетической боевой частью с собственным двигателем. Наведение производится автоматически с помощью матричной инфракрасной головки самонаведения, имеющей высокое разрешение.

Верхняя граница зоны поражения противоракеты SM-3 составляет, по некоторым данным, около 500 км (по другим, более реалистичным, более 200 км). Различные модификации этого изделия находятся на вооружении кораблей США и Японии, а также поставляются на оснащение противоракетных центров в Польше и Румынии.

По мнению американских экспертов, все это поможет защититься от ракетных атак со стороны Северной Кореи и Ирана. Однако на самом деле развертываемая американцами система ПРО предназначена для совершенно иных задач - нейтрализации стратегических ядерных сил России и создания предпосылок для нанесения по нашей стране так называемого быстрого глобального удара.

Михаил Ходаренок