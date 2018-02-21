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ВМС США разместили заказ на строительство 13-го ДВКД класса "Сан-Антонио"

22.02.2018 ЦАМТО 52 0
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Десантно-транспортный корабль класса "Сан-Антонио". Фото с сайта ussnewyork.com.

ЦАМТО, 21 февраля. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) 16 февраля объявила о заключении ее подразделением Ingalls Shipbuilding основного контракта на проектирование и постройку 13-го ДВКД LPD-29 класса "Сан-Антонио", предназначенного для ВМС США.

Стоимость контракта составляет 1,43 млрд. долл. Полностью работы по данному соглашению должны быть завершены в июле 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт на приобретение оборудования и материалов с длительными сроками изготовления для строительства LPD-29 был подписан в июне 2017 года.

Реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. До настоящего времени на вооружение ВМС США приняты десять ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25) и "Джон П.Мурта" (LPD-26). 18 сентября 2017 года верфь HII передала командованию ВМС США 11-й ДВКД серии, "Портленд" (LPD-27), который войдет в боевой состав флота 21 апреля 2018 года в Портленде (шт.Орегон).

В декабре 2015 года с HHI был заключен начальный контракт на строительство 12-го ДВКД класса "Сан-Антонио", LPD-28 "Форт Лодердейл", который в настоящее время находится в стадии постройки. Спуск LPD-28 на воду запланирован на первый квартал 2020 года. Постройка LPD-29 должна начаться до конца 2018 года.

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций, в которую также входят конвертопланы МV-22 "Оспри" и плавающие бронетранспортеры нового поколения EFV. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
HHI
HII
Ingalls
Проекты
2020-й год

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