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Осло заморозил военное сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Норвегии

22.02.2018 РИА Новости 69 0
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Норвегия
Норвегия.
Источник: Fotolia, mmuenzl

КИРКЕНЕС (Норвегия), 21 фев - РИА Новости. Норвегия заморозила военное сотрудничество с Россией в условиях санкций, но продолжает кооперацию в ядерной сфере, заявила в среду министр иностранных дел королевства Ине Эриксен Серейде.

"Мы заморозили наше военное сотрудничество с Россией, но продолжаем кооперацию в других областях, таких как окружающая среда, ядерная безопасность, поисковые операции", - заявила министр на Киркенесской конференции, отвечая на вопрос о том, как санкции ЕС повлияли на сотрудничество с Россией.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Страны ЕС сначала одобрили индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
21.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Норвегия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит

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