Бывший руководитель "Западного центра судостроения" Орлов назначен гендиректором Невского ПКБ
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Невское ПКБ.
Источник: www.oaoosk.ru
Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Гендиректором Невского проектно-конструкторского бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) назначен Сергей Орлов, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе корпорации.
"Решением совета директоров ПАО "Невское ПКБ" Сергей Владиславович Орлов назначен генеральным директором. До избрания на должность генерального директора Невского ПКБ Сергей Орлов занимал должность врио генерального директора АО "Западный центр судостроения", - сообщили в пресс-службе.
"Ключевыми задачами нового руководителя станет организация эффективной работы Невского ПКБ по проектированию и обеспечению документацией строительства, эксплуатации и модернизации самых крупных и сложных боевых кораблей океанской зоны - авианесущих и больших десантных кораблей", - сообщили в пресс-службе.
Невское проектно-конструкторское бюро занимается проектированием кораблей для ВМФ, в том числе перспективного авианосца проекта 23000Э "Шторм", а также большого десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен".
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21.02.2018
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