Boston Dynamics поиздевались над пытавшимся сбежать роботом
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Логотип Boston Dynamics.
Источник: http://www.roboticstrends.com/
Компания Boston Dynamics опубликовала ролик, в котором демонстрирует испытания SpotMini. На видео сотрудник всячески мешает роботу открыть дверь.
Сперва он бьет хоккейной клюшкой по "руке" машины, а когда ей все же удается открыть дверь, специалист пытается ее захлопнуть. Когда робот-собака попытался пройти в проем, сотрудник потянул его назад с помощью веревки, предварительно привязанной к корпусу SpotMini. В компании пояснили, что все действия робот выполнял автономно после получения команды "Иди". После всех испытаний роботу все же дали спокойно открыть дверь и покинуть помещение.
Boston Dynamics представила новую версию SpotMini в начале февраля. Компания показала, как робот не может выбраться из помещения, пока ему на помощь не приходит такой же, но с манипулятором. Процесс "побега" занял около 15 секунд.
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21.02.2018
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