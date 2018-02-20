Американцы заменят МКС двумя обитаемыми модулями



Автономные космические станции Bigelow Aerospace.

Источник: @BigelowSpace Автономные космические станции Bigelow Aerospace.Источник: @BigelowSpace

Американская Bigelow Aerospace намерена запустить несколько полностью автономных космических станций. Об этом сообщается на сайте Bigelow Aerospace.

Компания работает над двумя обитаемыми модулями — B330-1 и B330-2. Они будут готовы к запуску в 2021 году.

— Bigelow Space Ops (@bigelowspaceops) 20 февраля 2018, 22:38



Bigelow Aerospace активизировала работу над своими модулями на фоне отказа президента США Дональда Трампа финансировать МКС после 2024 года и сосредоточиться на коммерческих проектах орбитальных станций.

Как отмечает CNBC, основатель компании Роберт Бигелоу приветствовал это решение, отметив, что его компания пока не разговаривала с администрацией Трампа, но открыта для обсуждения.

После B330-1 и B330-2 компания планирует запуск модуля Olympus. Он в два раза больше действующего обитаемого модуля МКС и потребует ракеты-носителя грузоподъемностью до 80 тонн. У Bigelow есть контракты с ULA и SpaceX, при этом Бигелоу не раскрыл деталей, каким образом компания планирует осуществлять запуски B330-1 и B330-2 и других станций, добавляет CNBC.

В 2016 году Bigelow запустила к МКС обитаемый модуль, чтобы проверить его работоспособность. Тест рассчитан на два года.