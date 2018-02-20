Американцы заменят МКС двумя обитаемыми модулями
|
|
Автономные космические станции Bigelow Aerospace.
Источник: @BigelowSpace
Американская Bigelow Aerospace намерена запустить несколько полностью автономных космических станций. Об этом сообщается на сайте Bigelow Aerospace.
Компания работает над двумя обитаемыми модулями — B330-1 и B330-2. Они будут готовы к запуску в 2021 году.
Bigelow Aerospace активизировала работу над своими модулями на фоне отказа президента США Дональда Трампа финансировать МКС после 2024 года и сосредоточиться на коммерческих проектах орбитальных станций.
Как отмечает CNBC, основатель компании Роберт Бигелоу приветствовал это решение, отметив, что его компания пока не разговаривала с администрацией Трампа, но открыта для обсуждения.
После B330-1 и B330-2 компания планирует запуск модуля Olympus. Он в два раза больше действующего обитаемого модуля МКС и потребует ракеты-носителя грузоподъемностью до 80 тонн. У Bigelow есть контракты с ULA и SpaceX, при этом Бигелоу не раскрыл деталей, каким образом компания планирует осуществлять запуски B330-1 и B330-2 и других станций, добавляет CNBC.
В 2016 году Bigelow запустила к МКС обитаемый модуль, чтобы проверить его работоспособность. Тест рассчитан на два года.
|
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.02.2018 Плюсы и минусы плана Трампа по "приватизации" МКС
28.09.2017 С протянутой рукой
09.08.2017 Деннис Мюленбург: "Трансформация гиганта"
01.08.2017 Вверх-вниз
08.02.2018 Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy
08.02.2018 Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
26.01.2018 США откажутся от МКС из-за ее ненужности для космонавтики
23.01.2018 Свои ребята