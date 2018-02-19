SpaceX развернула гигантскую паутину

SpaceX попробует поймать половину головного обтекателя ракеты Falcon 9 при помощи гигантской сетки. Ее снимок выложила в Twitter фотожурналист Teslarati Паулин Акалин.





Фотографу удалось запечатлеть гигантскую сетку, развернутую на корабле Mr. Steven в порту Сан-Педро в Лос-Анджелесе (США). Конструкция предназначена для смягчения падение элемента Falcon 9 после запуска испанского спутника PAZ, запланированного на 21 февраля.

На высоте примерно ста километров скорость однотонной половины головного обтекателя примерно в десять раз будет превышать скорость звука. На высоте примерно десяти километров, в случае удачной ориентации элемента ракеты в пространстве, она должна составить половину от скорости звука. На этом участке траектории на головном обтекателе ожидается развертывание парашюта и включение системы GPS, которая позволит Mr. Steven отследить район падения элемента ракеты.

Стоимость головного обтекателя Falcon 9, состоящего из двух половин, оценивается в шесть миллионов долларов. Спасение половины обтекателя позволит SpaceX снизить стоимость пуска тяжелой ракеты, оцениваемого в 62 миллиона долларов, примерно на пять процентов.