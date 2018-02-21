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В Европе создадут грузовики для перевозки взрывающейся антиматерии

22.02.2018 Lenta.ru 67 0
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CERN
Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН).

Ученые ЦЕРН разработают систему сдерживания для антиматерии, которую используют для перевозки экзотического вещества из одной лаборатории в другую для изучения распада радиоактивных изотопов. Оборудование разместится в грузовиках, которые начнут транспортировать антипротоны в 2022 году. Об этом пишет издание Gizmodo.

Антипротоны получают на синхротроне Antiproton Decelerator в международном европейском научном центре ЦЕРН. Другой проект научной организации — ISOLDE — посвящен изучению структуры радиоактивных ядер, которые обладают избыточным числом нейтронов. Для этого радионуклиды планируют сталкивать с антипротонами, чтобы по картине распада ядер определить, как нейтроны расположены относительно всех остальных частиц. Однако время жизни радионуклидов невелико, поэтому исследователи разрабатывают способ транспортировки антиматерии в лабораторию ISOLDE.

Ученые планируют создать облако из миллиарда антипротонов, которое может храниться в вакууме в течение нескольких недель. После этого его перевезут из комплекса с синхротроном в место эксперимента с радионуклидами. По словам физиков, несмотря на то, что антиматерия при контакте с обычным веществом взрывается, в случае нарушения условий хранения выделится энергия меньше одного джоуля. Больше беспокойства у исследователей вызывает возможность уничтожения образца из-за непредвиденных источников излучения.
21.02.2018
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