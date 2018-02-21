В Европе создадут грузовики для перевозки взрывающейся антиматерии



Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН).

Ученые ЦЕРН разработают систему сдерживания для антиматерии, которую используют для перевозки экзотического вещества из одной лаборатории в другую для изучения распада радиоактивных изотопов. Оборудование разместится в грузовиках, которые начнут транспортировать антипротоны в 2022 году. Об этом пишет издание Gizmodo.

Антипротоны получают на синхротроне Antiproton Decelerator в международном европейском научном центре ЦЕРН. Другой проект научной организации — ISOLDE — посвящен изучению структуры радиоактивных ядер, которые обладают избыточным числом нейтронов. Для этого радионуклиды планируют сталкивать с антипротонами, чтобы по картине распада ядер определить, как нейтроны расположены относительно всех остальных частиц. Однако время жизни радионуклидов невелико, поэтому исследователи разрабатывают способ транспортировки антиматерии в лабораторию ISOLDE.

Ученые планируют создать облако из миллиарда антипротонов, которое может храниться в вакууме в течение нескольких недель. После этого его перевезут из комплекса с синхротроном в место эксперимента с радионуклидами. По словам физиков, несмотря на то, что антиматерия при контакте с обычным веществом взрывается, в случае нарушения условий хранения выделится энергия меньше одного джоуля. Больше беспокойства у исследователей вызывает возможность уничтожения образца из-за непредвиденных источников излучения.