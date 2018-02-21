На нижегородском заводе "Сокол" подготовлена площадка для производства истребителей МиГ-35
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Истребитель МиГ-35.
Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС
МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (филиал АО "РСК "МиГ") завершил реконструкцию производственной площадки для выпуска новейших российских истребителей МиГ-35, сообщил журналистам в Нижнем Новгороде генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
"Мы развиваем производство МиГ-35. В частности, сейчас мы завершили реконструкцию производственной площадки и полностью готовы выполнять те объемы, которые закажет Министерство обороны", - сказал он журналистам, находясь на заводе "Сокол".
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что в целом завод "Сокол" развивается, своевременно выполняет заказы. "Все, что запланировано на этот год, предприятие выполнит, как и в 2017 году", - добавил он.
МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщили в пресс-службе РСК "МиГ", заводские испытания машины завершились в декабре прошлого года. По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.
В начале прошлого года глава РСК "МиГ" сообщал, что корпорация также активно работает по продвижению самолета на внешний рынок. В частности, отмечал Тарасенко, крупными заказчиками истребителя могут стать Индия и Казахстан. Также среди потенциальных покупателей он называл Мьянму, Бангладеш, Малайзию, Перу и Алжир.
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21.02.2018
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