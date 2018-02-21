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Суд вынес приговор по делу о миллиардном хищении на Восточном

22.02.2018 РИА Новости 45 0
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Космодром Восточный
Космодром Восточный .
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к срокам от четырех с половиной до восьми лет колонии фигурантов дела о хищении средств при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ущерб бюджету от их действий составил 1,3 миллиарда рублей.

Прокурор просил для Сергея Дягтярева десять лет колонии со штрафом в полтора миллиона рублей, для его дочери, экс-гендиректора Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой - восемь лет со штрафом в 1,2 миллиона рублей, для двух экс-менеджеров компании - Александра Базанкова и Мурата Матуева - по семь лет колонии со штрафом в миллион рублей.

Суд начал оглашать приговор в четверг, чтобы зачитать его полностью понадобилось пять дней.

Защита назвала вердикт "несправедливым" и будет его обжаловать.

Хищения на Восточном

Строительство космодрома сопровождалось рядом уголовных дел. Так, в декабре суд арестовал руководителя одного из подрядчиков, работавших на Восточном. Его обвиняют в получении взятки в миллион рублей.

Также в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. По версии следствия, их действия причинили ущерб бюджету на сумму в 5,2 миллиарда рублей.

Неоднократно возбуждались уголовные дела в отношении подрядчиков и субподрядчиков "Спецстроя". Глава одной из подрядных фирм Вадим Митряков получил четыре года колонии за хищение 1,3 миллиарда рублей на строительстве объектов транспортного хозяйства.

Другой коммерсант, Анатолий Рязанов, тоже получил четыре года колонии. Вместе с сообщниками он украл свыше 1,1 миллиарда рублей на поставках металлоконструкций.

Гендиректор проектного института "Ипромашпром" Сергей Островский, по мнению следствия, похитил почти половину из 143 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство административного комплекса космодрома. Расследование продолжается.

К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства, осудили уже 13 человек.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее - поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.
21.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Спецстрой России
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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