«Роскосмос» создал коммерческого оператора сервисов на основе данных дистанционного зондирования земли



Информационно-аналитические геопространственные сервисы от TERRA TECH, дочерней компании холдинга «Российские космические системы».

Источник: http://spacecorp.ru/ Информационно-аналитические геопространственные сервисы от TERRA TECH, дочерней компании холдинга «Российские космические системы».Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») объявляет о создании дочерней компании TERRA TECH (АО «ТЕРРА ТЕХ»), которая будет предлагать широкому рынку геоинформационные сервисы в рамках коммерциализации деятельности в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Оператор займется созданием геоинформационных решений на основе анализа геопространственных данных, включая информацию ДЗЗ. Первый из линейки сервисов уже прошел тестирование в «пилотных» регионах России и продемонстрировал высокую эффективность.

Работа нового коммерческого оператора будет ориентирована на широкий рынок потребителей. Компания предложит принципиально новые сервисы на основе машинного обучения, интеграции со смежными сервисами и технологиями (навигация, геолокация, интернет вещей, Big Data и др.).

Генеральный директор АО «ТЕРРА ТЕХ» Милана ЭЛЕРДОВА: «Разрабатываемые TERRA TECH геосервисы позволят найти, объединить и проанализировать любую доступную пространственную информацию на территории земного шара за любой период времени. Точная верификация получаемых данных о различных объектах на Земле и их актуальность существенно упростят и ускорят работу государственных служб, повысят эффективность бизнеса добывающих компаний, сельхозпроизводителей, лесозаготовителей, строителей, а частным лицам позволят, например, быстрее отстаивать свои права в суде в земельных спорах и вопросах собственности».

Информационно-аналитические геопространственные сервисы от TERRA TECH представят на рынке новые виды услуг в секторе анализа пространственных данных.

Среди них – ежедневный мониторинг состояния сельскохозяйственных земель, выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, регулярный контроль лесохозяйственной деятельности, а также расчет потенциального объема имущественного или земельного налога, включая налоги на участки и строения, принадлежащие компаниям и частным лицам.

Для снижения нагрузки на ИТ-инфраструктуру заказчика все вычислительные процессы будут предоставляться на основе облачного сервиса, который планируется развернуть на мощностях защищенного дата-центра холдинга РКС.

Один из сервисов TERRA TECH уже используется в тестовом режиме в нескольких регионах России для управления территорией и автоматического выявления ошибок начисления налога. По экспертным оценкам, объем недополученных доходов региональных бюджетов из-за некорректного учета объектов недвижимости составляет от 500 млн до 3 млрд руб. ежегодно.

В течение 2018 года планируется создать и запустить цифровой сервис мониторинга изменений строительных объектов, инфраструктуры и территорий. Сервис предназначен для оценки объемов хозяйственной деятельности в России в рамках программы «Цифровая экономика».

Передаваемая клиенту в рамках работы геосервисов информация будет верифицирована, а значит может использоваться в судах в качестве доказательной базы, при заключении сделок и составлении официальных документов.

Создание коммерческого оператора геоинформационных сервисов TERRA TECH является важным шагом в реализации стратегической инициативы «РОСКОСМОСА» по коммерциализации и обеспечению роста внебюджетной выручки от реализации услуг и сервисов ДЗЗ.