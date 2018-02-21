Подписано соглашение о продаже ВМС Бразилии вертолетоносца "Оушн"



Вертолётоносец HMS Ocean.

Источник: navaltoday.com Вертолётоносец HMS Ocean.Источник: navaltoday.com

ЦАМТО, 21 февраля. В Плимуте (Великобритания) 19 февраля представители ВМС Бразилии и Минобороны Великобритании подписали соглашение о продаже бразильскому флоту десантного вертолетоносца (L-12) "Оушн" из состава британских ВМС.

Стоимость продажи составляет около 84 млн. фунтов стерлингов. По данным британских источников, чистая прибыль оценивается в 55 млн. фунтов стерлингов. Полученные от продажи средства будут реинвестированы в оборонный сектор Великобритании.

Официально (L-12) "Оушн" будет выведен из боевого состава британских ВМС в марте. Перед поставкой вертолетоносец пройдет ремонт и обслуживание в Великобритании. Работы будут выполнены британскими компаниями Babcock и BAE Systems на средства Бразилии. Передача "Оушн" ВМС Бразилии запланирован на 29 июня 2018 года. Как ожидается, процедура передачи вертолетоносца будет завершена к концу июля, а в Бразилию вертолетоносец прибудет в августе. Бразильский экипаж пройдет подготовку под руководством специалистов ВМС Великобритании и компаний-производителей оборудования.

В составе ВМС Бразилии "Оушн" будет применяться для доставки подразделений морской пехоты к месту проведения операций, обеспечения морских десантных операций, защиты морских путей сообщения, а также оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и поддержки миротворческих операций.

Десантный вертолетоносец "Оушн" был построен на базе проекта легкого авианосца типа "Инвинсибл" с модернизированной надстройкой на верфи Vickers Shipbuilding and Engineering. В боевой состав ВМС Великобритании корабль вошел в сентябре 1998 года. За 20 лет эксплуатации "Оушн" прошел более 450 тыс. морских миль.

Полное водоизмещение корабля – 21578 т, длина – 203,43 м, ширина – 34,4 м, осадка – 6,6 м. Размеры полетной палубы: длина – 170 м, максимальная ширина – 31,7 м. Дизельная главная энергетическая установка мощностью 18360 л. с. позволяет развивать максимальную скорость хода 18 узлов. Дальность плавания – 8000 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 285 человек, авиагруппа – 180 человек. Десантовместимость: 806 человек, четыре десантных катера LCVP Mk.5, два катера "Гриффон", до 40 боевых машин десанта. На корабле могут быть размещены до 18 вертолетов.

Одновременно на полетной палубе могут находиться до 7 вертолетов, включая все типы винтокрылых машин, состоящих на вооружении ВМС Бразилии: "Сихок" (SH-16), "Кугар" (UH-15A/B), "Линкс" (AH-11B), "Скуиррел" (UH-12/13), "Джет Рэйнджер-3" (IH-6B) и "Супер Пума" (UH-14).