«ВИЛС» разработал деформируемый сплав на основе алюминия с повышенной электропроводностью



Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».

Источник: http://promvest.info/ Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».Источник: http://promvest.info/

«Всероссийский институт легких сплавов» (входит в Госкорпорацию Ростех, является стратегическим предприятием в области металлургии) запатентовал новый деформируемый сплав на основе алюминия, содержащий скандий (мас.%: 0,15-0,28) и отличающийся повышенной электропроводностью. Он используется как электропроводный конструкционный материал для токопроводящих элементов при производстве авиакосмической техники, в судостроении, транспортном машиностроении и других отраслях промышленности.

Сплав выпускается в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно прессованных прутков, а также в виде заготовок для получения электропроводов. Он отличается лучшей электропроводностью (в 1,11 раза), чем сплав-прототип, имеет более высокие предел прочности (+20%), текучести (+30%). Это позволяет снизить массу и габариты токопроводящих элементов конструкции до 20% и, соответственно, повысить характеристики весовой отдачи конструкции в целом. Данные свойства принципиально важны для авиакосмического производства, судостроения и других отраслей.

Прототип разработанного сплава (патент RU №2416658, МПК С22С21/06) имеет в составе алюминий, магний, скандий, гафний и иттрий. Однако сплав-прототип характеризуется недостаточно высокими прочностью и электропроводностью, что утяжеляет токопроводящие элементы конструкции и снижает характеристики весовой отдачи.

«Нам удалось усовершенствовать свойства за счет модификации состава. Новый деформируемый сплав на основе алюминия наряду со скандием дополнительно содержит до 0,15% циркония и 0,06% железа. Суммарное содержание неизбежных примесей, основными из которых являются магний, марганец, кремний, медь, цинк, титан и хром, – не более 0,15%, остальное алюминий. Соотношение между содержанием циркония и скандия – от 0,25% до 0,75%», – комментирует заместитель генерального директора, ученый секретарь, д.т.н., профессор Генрих Гарибов.

Изобретение подтверждено патентом РФ №2621086, наряду с ОАО «ВИЛС» правообладателем разработки является ОАО «Композит». Исключительное право на изобретение сохраняется до 28 марта 2036 года.