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ВВС Бразилии в 2019 году получат первые два истребителя "Грипен E"

22.02.2018 ЦАМТО 45 0
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Saab JAS-39 Gripen NG
Презентационный фотомонтаж прототипа-демонстратора истребителя Saab JAS-39 Gripen NG DEMO (39-7) для Бразилии.
Источник: Saab AB

ЦАМТО, 21 февраля. Военно-воздушные силы Бразилии получат первые два из 36 заказанных истребителей "Грипен E" в третьем квартале следующего года, заявил главный исполнительный директор шведской компании Saab Хакан Буске.

Кроме того, как сообщает Flightglobal.com со ссылкой на Х.Буске, компания также рассчитывает в течение 2018 года финализировать несколько отложенных сделок по продаже истребителей модификации C/D.

"Тестирование и оценка первого (прототипа) самолета ("Грипен E") идут успешно. Мы получили характеристики лучше, чем ожидали. Второй прототип присоединится к первой машине к концу этого года", – заявил Х.Буске.

Как сообщал ЦАМТО, МО Бразилии 18 декабря 2013 года объявило о выборе "Грипен E/F" компании Saab победителем тендера на поставку ВВС страны истребителя нового поколения по программе F-X2. Контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания подписала с командованием ВВС Бразилии 27 октября 2014 года.

Одновременно Saab и Командование ВВС Бразилии (COMAER) подписали 10-летнее соглашение о промышленном сотрудничестве, включающее передачу технологий производства бразильскому ОПК. Партнером Saab в Бразилии определена компания Embraer. В рамках передачи технологий бразильская промышленность также будет отвечать за производство двухместного варианта "Грипен NG". Контракт предусматривает полную передачу технологий и производство в Бразилии не менее 15 истребителей, включая 8 двухместных самолетов, которые будут изготовлены на сборочной линии в соответствии с требованиями ВВС Бразилии.

"Грипен E/F" заменят снятые с вооружения "Мираж-2000C", а в перспективе – модернизированные F-5M и AMX A-1M, которые планируется списать в 2035 году.

Соглашение с Saab включает закупку боевых самолетов, материально-техническое обеспечение и приобретение вооружений. Согласно контракту, 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F".
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
F-5
Gripen NG
Mirage-2000
Компании
Embraer
SAAB
Проекты
Истребитель 5 поколения

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