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ОНПП «Технология» инициировало создание научно-технического совета кластера авиационно-космических технологий Калужской области

22.02.2018 ОАО "ОНПП "Технология" 196 0
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конструкции из ПКМ
Крупногабаритные конструкции из полимерных композиционных материалов (ПКМ) для аэрокосмической отрасли, производимые на ОНПП Технология.
Источник: https://technologiya.ru/

Научно-технический совет будет создан для решения задач по увеличению выпуска продукции гражданского назначения.


С инициативой создания в структуре регионального кластера научно-технического совета ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина выступило на очередном заседании объединения. Идея была поддержана большинством участников, также принято решение в ближайшее время приступить к формированию структуры совета, в который войдут, прежде всего, представители производственных направлений предприятий. В функции научно-технического совета будут входить поиск, экспертная оценка проектов по гражданской тематике и организация эффективного внутрикластерного взаимодействия по их реализации.


«Существует немало научных разработок, коммерциализация которых для нашего большого предприятия нерентабельна. В то же время мы можем реализовывать такие проекты совместно с участниками кластера, создавая конкурентоспособные продукты для гражданского рынка. У нас уже есть опыт успешного взаимодействия с обнинскими предприятиями в интересах железнодорожной отрасли. Создание НТС позволит организовать эффективное сотрудничество внутри кластера на принципиально новом качественном уровне», - сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
Технология ОНПП Ромашина

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