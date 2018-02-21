Минобороны Индии объявило о "черном списке" из 24 оборонных компаний



Нью-Дели, Индия.

Источник: © AP Photo / Tsering Topgyal Нью-Дели, Индия.Источник: © AP Photo / Tsering Topgyal

ЦАМТО, 21 февраля. Министерство обороны Индии объявило, что на текущий момент в "черный список" за участие в коррупционных схемах или за неправомерное поведение при поставках вооружений индийским ВС, внесены 24 компании.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в списке, объявленном Министерством обороны 19 февраля, представлены шесть полностью "отстраненных" компаний, 14 компаний, в отношении которых были вынесены распоряжения о временной приостановке взаимодействия с ними, еще четыре получили частичные ограничения на продажу ВиВТ.

В первую категорию попали, в том числе, такие крупные компании как Israel Military Industries (IMI; Израиль), Singapore Technologies Kinetics (ST Kinetics; Сингапур) и Rheinmetall Air Defence (Швейцария). Во вторую: Leonardo и все ее филиалы (Италия), Denel (ЮАР), Infotech Design Systems (Маврикий), Kelvin Engineering (Великобритания), а также местные компании Aeromatrix, Inter Spiro и Offset India Solutions (OIS). В третью группу включены Rolls-Royce (Великобритания), Tatra Trucks (Индия), Rafael (Израиль) и Israel Aerospace Industries (IAI; Израиль).

Данный перечень составлялся в течение нескольких лет, однако решение о санкциях в отношении вышеперечисленных компаний было принято сравнительно недавно, одновременно с вступившим в силу с января 2018 года приказом.

Все перечисленные МО Индии компании отклонили утверждения о якобы имевших место нарушениях индийского законодательства.

В комментарии Jane's отмечается, что официальная публикация МО Индии перечня компаний-нарушителей связана с тем, что правительство Индии внедряет новые руководящие принципы, касающиеся того, как обращаться с поставщиками, которым было предъявлено обвинение в неправомерном поведении в сфере обороны. Эти меры, официально введенные в начале 2017 года, предоставляют МО возможность приостановить и/или запретить взаимодействие с компанией (иностранной или индийской) в случаях: коррупции или другой незаконной деятельности; нарушения "пакта о целостности"; проступка, связанного с оплатой агентов; действий, ставящих под угрозу национальную безопасность.

Данная политика отменяет предыдущую практику объявления 10-летнего запрета для любой компании, обвиняемой в совершении правонарушений. Согласно новым принципам, Министерство обороны должно подать жалобу на попавшую под подозрение компанию в Центральное бюро расследований Индии (CBI) или любой другой следственный орган, после чего сотрудничество с компанией приостанавливается на срок не более одного года для проведения расследования. Причем первичная приостановка деятельности может быть объявлена на срок не более 6 месяцев, после чего запрет может быть продлен еще на 6 месяцев. Если по результатам расследования выявлены серьезные правонарушения, включая коррупцию или нарушение "пакта о целостности", запрет на деятельность в Индии компании-нарушителя может быть продлен на срок не менее 5 лет.