Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Госдеп США полагает, что новые антироссийские санкции сорвали экспортные контракты России в сфере ВТС на сумму 3 млрд. долл.

22.02.2018 ЦАМТО 78 0
0
Понравилась новость?
 0
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник: deathandtaxesmag.com

ЦАМТО, 21 февраля. Госдеп США полагает, что антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потере экспортных заказов российского ОПК примерно на 3 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила на брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт (никакой конкретики по подтверждению приведенной цифры названо не было, то есть с полным основанием сумму в 3 млрд. долл. на текущий момент можно считать абстрактной, недоказуемой и взятой "с потолка" для обоснования эффективности санкций – прим. ЦАМТО).

Х.Науэрт напомнила, что всем американским дипмиссиям поручено предпринимать усилия для предотвращения деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом (об эффективности выполнения этого поручения также ничего не говорится – прим. ЦАМТО).

Как напоминает "РИА Новости", президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В Госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к "миллиардным" потерям для российского оборонного сектора.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 01:25
  • 13
Индия заинтересовалась стелс-вариантом Су-35
  • 22.02 01:20
  • 2
Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли
  • 22.02 00:44
  • 33
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 22.02 00:42
  • 9
Москва сообщила о гибели россиян в Сирии
  • 22.02 00:34
  • 2
Крымский мост достроят
  • 22.02 00:07
  • 14
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 21.02 23:47
  • 28
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 21.02 22:56
  • 3
Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании
  • 21.02 22:32
  • 26
JAGM уверенно идет для замены "Хеллфайров"
  • 21.02 21:48
  • 2
Асад защитит Африн от Эрдогана
  • 21.02 20:55
  • 38
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 21.02 20:50
  • 1
SpaceX из-за дополнительной проверки отложила до 21 февраля запуск испанского спутника
  • 21.02 19:50
  • 19
ЧВК "Вагнер" на страже порядка: как западные СМИ врут о российских добровольцах в Сирии
  • 21.02 19:48
  • 1308
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 19:09
  • 13
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
другие обсуждаемые темы