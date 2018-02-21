Госдеп США полагает, что новые антироссийские санкции сорвали экспортные контракты России в сфере ВТС на сумму 3 млрд. долл.



Дональд Трамп.

Источник: deathandtaxesmag.com Дональд Трамп.Источник: deathandtaxesmag.com

ЦАМТО, 21 февраля. Госдеп США полагает, что антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потере экспортных заказов российского ОПК примерно на 3 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила на брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт (никакой конкретики по подтверждению приведенной цифры названо не было, то есть с полным основанием сумму в 3 млрд. долл. на текущий момент можно считать абстрактной, недоказуемой и взятой "с потолка" для обоснования эффективности санкций – прим. ЦАМТО).

Х.Науэрт напомнила, что всем американским дипмиссиям поручено предпринимать усилия для предотвращения деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом (об эффективности выполнения этого поручения также ничего не говорится – прим. ЦАМТО).

Как напоминает "РИА Новости", президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В Госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к "миллиардным" потерям для российского оборонного сектора.