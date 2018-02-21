"ВЭБ Инновации" создаст консорциумы по развитию робототехники и киберсистем

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Источник: pr-bank.ru ВЭБ.Источник: pr-bank.ru

ЦАМТО, 21 февраля. Компания "ВЭБ Инновации" планирует создать в 2018 году консорциумы для развития робототехники, искусственного интеллекта, киберфизических систем и других технологий будущего, заявил агентству "РИА Новости" генеральный директор компании Кирилл Булатов.

Как сообщалось ранее, "ВЭБ Инновации", Фонд перспективных исследований и МГУ имени Ломоносова подписали соглашение о консорциуме для развития квантовых технологий и создания в России многокубитного квантового компьютера, напоминает агентство.

"В настоящее время компания "ВЭБ Инновации" вместе с партнерами ведет подготовительную работу по созданию новых технологических консорциумов, в том числе в сфере искусственного интеллекта, робототехники, киберфизических систем, биотехнологий и других перспективных направлениях", – сказал К.Булатов.

По его словам, создание консорциумов планируется в 2018 году. Они позволят увеличить количество российских высокотехнологичных проектов уже в ближайшие годы, и в перспективе многие из них вырастут в зрелые технологические компании, создающие востребованный на мировых рынках продукт.

"Есть ряд задач в перспективных наукоемких областях, которые, например, находятся на границе фундаментальных и прикладных исследований, но при этом уже очевиден потенциал коммерциализации технологий, которые могут быть созданы на их основе. Такие задачи требуют особых подходов и, соответственно, иных мер поддержки. Именно для развития таких проектов мы планируем создавать технологические консорциумы", – цитирует "РИА Новости" К.Булатова.

Технологические консорциумы, по мнению руководителя "ВЭБ Инновации", позволят научным организациям представлять широкому кругу потребителей, институтам развития и государственным фондам свои лучшие результаты, а бизнесу и другим заказчикам – обозначать потребности в форме удобного для ученых технического задания, "приземляя" практические задачи в сторону науки.

"Консорциумы, в отличие от традиционных объектов инновационной инфраструктуры, будут носить распределенный характер, и решать, в первую очередь, коммуникационные задачи, создавая основу для появления прикладных проектов в высокотехнологичной сфере", – отметил собеседник агентства.

Компания "ВЭБ Инновации" создана Внешэкономбанком в 2017 году в рамках реформирования деятельности в сфере финансирования инноваций. Среди приоритетов "ВЭБ Инновации" – финансирование проектов национальной технологической инициативы, программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки.