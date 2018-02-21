Московское высшее общевойсковое командное училище посетили иностранные военные атташе



Курсанты.

Источник: © РИА Новости Курсанты.Источник: © РИА Новости

ЦАМТО, 21 февраля. Московское высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ) 20 февраля посетили 65 иностранных военных атташе из 45 стран, аккредитованных в России.

Представителей зарубежного военно-дипломатического корпуса ознакомили с организацией учебного процесса, учебно-материальной базой и инфраструктурой военного вуза.

Также атташату иностранных государств продемонстрировали практические действия курсантов в ходе занятий по боевой подготовке.

Министерство обороны Российской Федерации регулярно проводит для представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных государств различные мероприятия. В 2017 году их было организовано более 30.

Самыми крупными стали VI Московская конференция по международной безопасности, Армейские международные игры–2017, военно-технический форум "Армия–2017", заключительный этап стратегического командно-штабного учения "Запад-2017", брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

Посещение училища зарубежными военными атташе является плановым и проводится с целью повышения транспарентности при освещении деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.