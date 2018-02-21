Москва предлагала Лондону консультации по информбезопасности, заявили в МИД
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Здание МИД РФ в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва предлагала Лондону консультации по информбезопасности, но ответа не получила, говорится в комментарии МИД РФ.
Ранее госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года.
В ведомстве отметили, что с обвинениями в адрес России выступила та страна, "которой мы предлагали провести двусторонние межведомственные консультации по международной информационной безопасности (МИБ)".
"Конструктивное взаимодействие на уровне компетентных ведомств наших стран могло бы помочь оперативно и сообща противостоять возникающим в информпространстве угрозам. Но ответа мы не получили", - добавили в МИД РФ.
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21.02.2018
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