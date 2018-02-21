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NASA разрабатывает новый скафандр, снабженный портативным туалетом

22.02.2018 ТАСС 64 0
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Астронавт NASA Марк Ванде Хай
Астронавт NASA Марк Ванде Хай.
Источник: © NASA

Костюм позволит астронавтам в течение шести суток продолжать работу в случае разгерметизации кабины космического корабля

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Специалисты NASA разрабатывают новую модель космического скафандра, снабженную системой удаления отходов жизнедеятельности. Как сообщил интернет-портал Space.com, подобная система использовалась в скафандрах для пилотируемых экспедиций на Луну в рамках программы "Аполлон".

Новый скафандр, получивший название "Костюм для обеспечения жизнедеятельности экипажа Orion", может быть использован во время полетов к Луне на новом американском космическом корабле Orion. Он проектируется таким образом, чтобы экипаж даже в случае разгерметизации кабины корабля мог продолжать работу в скафандрах на протяжении шести суток.

"Это - очень продолжительный период времени, - заявила в интервью руководитель программы разработки внутренних систем скафандра Кирстин Джонсон. - Находиться в скафандре в течение этого срока, когда рядом находятся отходы жизнедеятельности, совсем не просто".

Сейчас американские астронавты используют два типа скафандров - один надевают при старте и при посадке, а второй - при выходах в открытый космос. Оба типа скафандров снабжены "средствами, обеспечивающими максимальную впитываемость влаги". Астронавты могут находиться в них сроком до десяти часов.

В 2016 году NASA объявило конкурс на создание новой системы удаления отходов из скафандров. По словам Кирстин Джонсон в ходе конкурса было предложено несколько новых инженерных решений, однако для каждого из них требовались дополнительные работы по их интеграции в уже имеющиеся скафандры. Поэтому, заметила она, "фактически мы вернулись к тому варианту, который был использован во время полетов по программе "Аполлон".
21.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
США
Продукция
Orion КК
Проекты
ИТ
Луна

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