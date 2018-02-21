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Госдума приняла закон о фонде данных зондирования Земли из космоса

22.02.2018 ТАСС 58 0
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ЕТРИС ДЗЗ
Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник: http://www.spacecorp.ru/

Сам фонд находится в ведении Роскосмоса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством РФ закон, регламентирующий деятельность федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Фонд находится в ведении госкорпорации "Роскосмос".

Документ предусматривает, что правительство определяет оператора федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и его полномочия, устанавливает порядок создания и ведения федерального фонда данных и порядок передачи органами госвласти копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса для включения фонд. Кабинет министров также устанавливает порядок взаимодействия фонда данных с другими государственными фондами, а также особенности предоставления данных, получаемых с космических аппаратов.

Согласно закону, данными дистанционного зондирования Земли из космоса являются первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры дистанционного зондирования Земли, установленной на борту космического аппарата, и передаваемые или доставляемые на Землю из космоса посредством электромагнитных сигналов, фотопленки, магнитной ленты или какими-либо другими способами, а также материалы, полученные в результате обработки первичных данных, осуществляемой в целях обеспечения возможности их использования. Пространственные данные не относятся к данным дистанционного зондирования Земли из космоса.

Данные и копии данных, содержащиеся в фонде, передаются по запросам не позднее десяти рабочих дней со дня обращения.

Документом устанавливается, что данные, содержащиеся в федеральном фонде, предоставляются бесплатно, в том числе любому юридическому лицу независимо от его организационно-правовой формы или любому гражданину, в случае исполнения этими лицами контракта на закупку товаров, работ или услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд, предусматривающего использование данных. При этом данные и копии данных предоставляются только в объеме, необходимом для исполнения такого контракта.

В других случаях использование данных, содержащихся в фонде данных, осуществляется за плату. Порядок определения размера платы за предоставление данных, содержащихся в фонде, будет устанавливаться правительством РФ.
21.02.2018
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Россия
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Роскосмос

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