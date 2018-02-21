В США приостановлен эксперимент по имитации условий полета на Марс



Высадка марсохода Curiosity на Марс.

Источник: www.ndtv.com Высадка марсохода Curiosity на Марс.Источник: www.ndtv.com

Одного из участников команды доставили в больницу, однако причины госпитализации не разглашаются

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Научный эксперимент по имитации условий полета на Марс, начавшийся 16 февраля в штате Гавайи, прерван из-за медицинских проблем с одним из его участников. Как сообщила газета Honolulu Star-Advertiser, все четверо добровольцев, согласившиеся на восьмимесячное заточение в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, эвакуированы оттуда до завершения расследования.

"Эксперимент сможет возобновиться только после того, как комплекс будет проинспектирован и закончится расследование", - отметило издание, напомнившее, что проект разработали специалисты Гавайского университета при финансовой поддержке NASA, которое выделило на него $1 млн. Официальный представитель Гавайского университета Дэн Мейсензал рассказал, что на пятый день "один из участников команды по причинам медицинского характера был доставлен в госпиталь города Хило, где в течение нескольких часов прошел обследование, а затем был выписан оттуда".

Имя этого человека, а также причины, заставившие его обратиться за помощью к врачам, не разглашаются. Мейсензал отметил, что это может быть сделано только с согласия самого пациента. Представитель университета сказал, что пока не знает, когда участники эксперимента - двое мужчин и две женщины - смогут вернуться к месту своей добровольной изоляции. "Такое у нас произошло впервые", - добавил он.

Это уже шестой эксперимент, осуществляемый на Гавайях в целях подготовки пилотируемого полета на Марс. Космическое ведомство США надеется организовать путешествие человека на эту планету примерно в середине 2030-х годов. Специалисты изучают медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, надолго отправляющийся в дальний космос.

Впервые такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Предыдущие группы добровольцев, отобранных по конкурсу, жили затворниками в автономном комплексе от трех месяцев до года. На этот раз роль подопытных астронавтов, оказавшихся на поверхности Марса, доверили уроженцам Южной Кореи, Шотландии, Австралии и Словакии. Интернациональный экипаж, в который вошли экономист, астрофизик, астробиолог и популяризатор науки, обитает в двухэтажном здании, построенном на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана.

Здание имеет форму купола высотой семь метров, а его диаметр составляет 12 метров. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - маленькие спальные комнаты. Выходить наружу люди смогут только в космических скафандрах, а питаться им предстоит "космическими" - замороженными, сублимированными и консервированными - продуктами. Им придется крайне экономно расходовать воду и довольствоваться ограниченным доступом к интернету. Ученые следят за своими подопечными с помощью видеокамер, установленных внутри комплекса, а также различных датчиков, закрепленных на их теле.

В последние годы подобные эксперименты неоднократно проводились и в других странах. Самым длительным из них считается "Марс-500", проходивший в России в 2010-2011 годах. Проект был подготовлен Институтом медико-биологических проблем РАН при участии Европейского космического агентства. Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток - по оценкам экспертов, примерно столько займет полет на Марс и обратно.