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ВДВ и Северный флот в 2018 году проведут несколько межвидовых учений в Арктике

22.02.2018 ТАСС 61 0
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Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ
Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ.
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Всего запланировано три подобных мероприятия

РЯЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска и Северный флот в этом году проведут несколько межвидовых учений в Арктике, сообщил в среду журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В целях наращивания взаимодействия с оперативно-стратегическим командованием Северного флота в этом году спланированы трое межвидовых учений", - уточнил он.

Командующий напомнил, что за последние годы проведено свыше 10 различных мероприятий с привлечением подразделений ВДВ и Северного флота, в том числе полевые выходы разведывательных подразделений и учебные поисково- спасательные операции с десантированием на дрейфующую льдину в районе Северного полюса.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ

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