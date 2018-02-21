ВДВ и Северный флот в 2018 году проведут несколько межвидовых учений в Арктике



Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ.

Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ.Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Всего запланировано три подобных мероприятия

РЯЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска и Северный флот в этом году проведут несколько межвидовых учений в Арктике, сообщил в среду журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В целях наращивания взаимодействия с оперативно-стратегическим командованием Северного флота в этом году спланированы трое межвидовых учений", - уточнил он.

Командующий напомнил, что за последние годы проведено свыше 10 различных мероприятий с привлечением подразделений ВДВ и Северного флота, в том числе полевые выходы разведывательных подразделений и учебные поисково- спасательные операции с десантированием на дрейфующую льдину в районе Северного полюса.