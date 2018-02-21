Госдума ввела профессиональный психологический отбор при приеме на военную службу
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Госдума.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Документ, как ожидают депутаты, позволит повысить "качество комплектования воинских должностей"
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который вводит профессиональный психологический отбор при приеме на военную службу по призыву, по контракту, а также при поступлении в военные вузы и мобилизационный резерв. Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов.
Документом устанавливаются категории профессиональной пригодности. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору будут определяться министром обороны РФ.
По результатам отбора будет выноситься одно из заключений о профессиональной пригодности: "рекомендуется в первую очередь" (первая категория), "рекомендуется" (вторая категория), "рекомендуется условно" (третья категория) и "не рекомендуется" (четвертая категория). В частности, граждане, отнесенные к последней категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту или поступить в мобилизационный людской резерв.
Требования к профессиональной психологической пригодности гражданина будут устанавливаться министром обороны РФ либо руководителем иного государственного органа, где предусмотрена военная служба.
Устанавливается, что призывная комиссия организует контрольные мероприятия профессионального психологического отбора и выносит решение с учетом его результатов.
В думском комитете по обороне отметили, что законопроект направлен на "повышение качества комплектования воинских должностей за счет прохождения гражданами профессионального психологического отбора". Предлагаемые новации "позволят наиболее эффективно определить уровень и особенности подготовки каждого гражданина, призываемого на военную службу", считают парламентарии.
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21.02.2018
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