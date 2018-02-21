Россия за 25 лет поставила Индонезии военной продукции более чем на $2,5 млрд
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Боевые машины пехоты БМП-3Ф морской пехоты Индонезии.
Источник: ВМС Индонезии
Речь идет о вооружении и технике
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Общий объем поставок продукции военного назначения в Индонезию составил с ноября 1992 года более 2,5 млрд долларов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
"В целом, начиная с ноября 1992 года общий объем поставок продукции военного назначения в Индонезию составил более $2,5 млрд. За это время в Индонезию были поставлены бронетранспортеры БТР-80А и боевые машины пехоты БМП-3Ф, автоматы Калашникова "сотой" серии, самолеты Су-27СК и Су-27СКМ, Су-30МК и Су-30МК2, вертолеты типа Ми-35 и Ми-17, а также другие вооружения и военная техника", - сказал глава компании Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что в 2018 году исполняется 60 лет с момента начала первых поставок советской продукции военного назначения в Индонезию - в 1958 году СССР поставил Индонезии 100 военных внедорожников ГАЗ-69.
Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести десять многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.
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21.02.2018
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