Корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
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«Пересвет», большой десантный корабль проекта 775. Учения морской пехоты в Приморском крае, апрель 2015 года.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
Также моряки уничтожили морскую плавающую мину
ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого в Приморье, уничтожив морские, воздушные и береговые цели. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.
"В соответствии с планом боевой подготовки большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 провел серию артиллерийских стрельб в акватории залива Петра Великого. В первой половине дня комендоры "Пересвета" выполнили стрельбу артиллерией по видимым береговым целям, имитирующим укрепленные точки условного противника на морском побережье", - сообщил Воскресенский.
После этого корабль уничтожил артиллерийским огнем морскую надводную цель, роль которой выполнил корабельный буксируемый щит. Кроме того, экипаж корабля провел учения по обороне одиночного корабля от воздушного нападения противника, во время которых было проведено три различных артиллерийских стрельбы по воздушным целям. Также моряки уничтожили морскую плавающую мину.
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21.02.2018
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