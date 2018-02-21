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Россия экспортировала в Индонезию вооружений на 2,5 миллиарда долларов

22.02.2018 РИА Новости 73 0
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Вертолет Ми-35
Индонезийские солдаты на фоне вертолета Ми-35. Индонезия, 2003 год.
Источник: EPA PHOTO/EPA/WEDA

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в период с 1992 по 2018 год поставила Индонезии вооружений на общую сумму более 2,5 миллиарда долларов, заявил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В 2018 году военно-техническому сотрудничеству России и Индонезии исполняется 60 лет.

"В целом, начиная с ноября 1992 года общий объем поставок продукции военного назначения в Индонезию составил более 2,5 миллиарда долларов США. За это время в Индонезию были поставлены бронетранспортеры БТР-80А и боевые машины пехоты БМП-3Ф, автоматы Калашникова "сотой" серии, самолеты Су-27СК и Су-27СКМ, Су-30МК и Су-30МК2, вертолеты типа Ми-35 и Ми-17, а также другие вооружения и военная техника", - сказал Михеев.

Гендиректор РОЭ добавил, что в ноябре этого года российский спецэкспортер примет участие в индонезийской выставке вооружений INDO DEFENSE, которая пройдет в столице страны Джакарте.
21.02.2018
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Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
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