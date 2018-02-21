Россия экспортировала в Индонезию вооружений на 2,5 миллиарда долларов
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Индонезийские солдаты на фоне вертолета Ми-35. Индонезия, 2003 год.
Источник: EPA PHOTO/EPA/WEDA
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в период с 1992 по 2018 год поставила Индонезии вооружений на общую сумму более 2,5 миллиарда долларов, заявил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
В 2018 году военно-техническому сотрудничеству России и Индонезии исполняется 60 лет.
"В целом, начиная с ноября 1992 года общий объем поставок продукции военного назначения в Индонезию составил более 2,5 миллиарда долларов США. За это время в Индонезию были поставлены бронетранспортеры БТР-80А и боевые машины пехоты БМП-3Ф, автоматы Калашникова "сотой" серии, самолеты Су-27СК и Су-27СКМ, Су-30МК и Су-30МК2, вертолеты типа Ми-35 и Ми-17, а также другие вооружения и военная техника", - сказал Михеев.
Гендиректор РОЭ добавил, что в ноябре этого года российский спецэкспортер примет участие в индонезийской выставке вооружений INDO DEFENSE, которая пройдет в столице страны Джакарте.
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21.02.2018
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