Россия экспортировала в Индонезию вооружений на 2,5 миллиарда долларов



Индонезийские солдаты на фоне вертолета Ми-35. Индонезия, 2003 год.

Источник: EPA PHOTO/EPA/WEDA Индонезийские солдаты на фоне вертолета Ми-35. Индонезия, 2003 год.Источник: EPA PHOTO/EPA/WEDA

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в период с 1992 по 2018 год поставила Индонезии вооружений на общую сумму более 2,5 миллиарда долларов, заявил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В 2018 году военно-техническому сотрудничеству России и Индонезии исполняется 60 лет.

"В целом, начиная с ноября 1992 года общий объем поставок продукции военного назначения в Индонезию составил более 2,5 миллиарда долларов США. За это время в Индонезию были поставлены бронетранспортеры БТР-80А и боевые машины пехоты БМП-3Ф, автоматы Калашникова "сотой" серии, самолеты Су-27СК и Су-27СКМ, Су-30МК и Су-30МК2, вертолеты типа Ми-35 и Ми-17, а также другие вооружения и военная техника", - сказал Михеев.

Гендиректор РОЭ добавил, что в ноябре этого года российский спецэкспортер примет участие в индонезийской выставке вооружений INDO DEFENSE, которая пройдет в столице страны Джакарте.