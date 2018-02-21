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Сверхзащищенная "Шилка" получила ракетные "кинжалы"

22.02.2018 Российская газета 77 0
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ЗСУ-23-4 "Шилка"
ЗСУ-23-4 "Шилка".
Источник: rg.ru

Военнослужащие сирийских правительственных войск продолжают совершенствовать полученные еще от СССР зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка". В Сети появилось первое изображение недавно модернизированной машины.




Бортовые и задние проекции самоходки укреплены так называемой "уголковой защитой". Эта поначалу неоднозначно встреченная сирийская разработка впервые была применена на танках Т-72М1 и продемонстрировала высокую стойкость даже к попаданиям противотанковых ракет.

В марте прошлого года такая защита впервые была замечена на "Шилках". Улучшенные ЗСУ также неплохо показали себя в боях. Их даже прозвали "сверхзащищенными".

По сравнению с первыми версиями, модернизация машины на фото выполнена более тщательно, с настоящим заводским качеством.

Предприняты меры по усилению лобовой части. Здесь установлен своеобразный таран, а люк механика-водителя усилен дополнительной броней. Башня тоже укрыта решетчатыми экранами.

Еще одно новшество: в дополнение к четырем 23-мм пушкам 2А7 смонтированы направляющие для запуска неуправляемых ракетных снарядов. По мнению военных экспертов, применение такого оружия значительно усилит огневую мощь "Шилки" и сделает ее настоящей боевой машиной огневой поддержки.


Алексей Брусилов
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
Шилка

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