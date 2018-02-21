Сверхзащищенная "Шилка" получила ракетные "кинжалы"
|
|
ЗСУ-23-4 "Шилка".
Источник: rg.ru
Военнослужащие сирийских правительственных войск продолжают совершенствовать полученные еще от СССР зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка". В Сети появилось первое изображение недавно модернизированной машины.
В #Сирия сверхзащищенная #Шилка получила ракетные "кинжалы"https://t.co/1101QsjIWB
Фото: https://t.co/D0WlThN5Az#Syria #бронетехника #weapons #Shilka pic.twitter.com/3YWaBs3wsM— Komandante (@KomandanteS17) 21 февраля 2018 г.
Бортовые и задние проекции самоходки укреплены так называемой "уголковой защитой". Эта поначалу неоднозначно встреченная сирийская разработка впервые была применена на танках Т-72М1 и продемонстрировала высокую стойкость даже к попаданиям противотанковых ракет.
В марте прошлого года такая защита впервые была замечена на "Шилках". Улучшенные ЗСУ также неплохо показали себя в боях. Их даже прозвали "сверхзащищенными".
По сравнению с первыми версиями, модернизация машины на фото выполнена более тщательно, с настоящим заводским качеством.
Предприняты меры по усилению лобовой части. Здесь установлен своеобразный таран, а люк механика-водителя усилен дополнительной броней. Башня тоже укрыта решетчатыми экранами.
Еще одно новшество: в дополнение к четырем 23-мм пушкам 2А7 смонтированы направляющие для запуска неуправляемых ракетных снарядов. По мнению военных экспертов, применение такого оружия значительно усилит огневую мощь "Шилки" и сделает ее настоящей боевой машиной огневой поддержки.
Алексей Брусилов
|
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.01.2018 Польские танки у границ Союзного государства. Как отреагируют Минск и Москва?
12.12.2017 Модернизированная БМП с "уголковой броней" попала на фото в Сирии
12.10.2017 Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
21.09.2017 Полчища для битья
08.09.2017 Лучше вооружать чужих, чем своих?
28.08.2017 "Восстание машин": что показали зрителям "Армии-2017" в Алабине
28.08.2017 Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
13.07.2017 Россия направляет в Сирию "Терминатора" (The National Interest, США)