Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Точные и смертоносные 152-мм гаубицы "Мста-Б" замечены под Дамаском

22.02.2018 Российская газета 67 0
0
Понравилась новость?
 0
152-мм "Мста-Б"
152-мм "Мста-Б".
Источник: rg.ru

"Силы Тигра" генерала Сухеля Хасана готовятся применить в боях за Восточную Гуту в районе Дамаска свои самые современные орудия - 152-мм "Мста-Б".




В настоящее время артиллерийские подразделения этого элитного ударного соединения развернуты в районе линии фронта. Материальная часть находится в прекрасном состоянии, недостатка в боеприпасах нет. Бойцы готовы накрыть огневым валом позиции окопавшихся бандформирований, которые терроризируют мирных жителей.

Еще недавно эти гаубицы были задействованы в сражении в провинции Идлиб, но понадобилось очень короткое время для передислокации в окрестности сирийской столицы.

Российские "Мста-Б" чуть более года находятся в сирийских подразделениях, однако, судя по фото, у этого смешанного артдивизиона на вооружении еще имеются 122-мм системы М-30. По имеющимся данным, сирийцы стали получать их еще в далекие 50-е годы. Орудия применялись во всех войнах и конфликтах, где задействовалась армия САР.

По мнению военных экспертов, совместное использование современной 2А65 и стального ветерана времен Второй мировой войны в одном подразделении - случай достаточно уникальный даже для конфликтов, подобных сирийскому.

Также, судя по попавшим в Сеть видеоматериалам, в районе Дамаска будут задействованы 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 152-мм 2С3 "Акация", 130-мм пушки М-46, 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 9К58 "Смерч" и самые мощные в мире 240-мм буксируемые минометы М-240.


Алексей Моисеев
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика
Град РСЗО
Д-30 2А18
Мста-Б
Мста-С

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 01:25
  • 13
Индия заинтересовалась стелс-вариантом Су-35
  • 22.02 01:20
  • 2
Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли
  • 22.02 00:44
  • 33
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 22.02 00:42
  • 9
Москва сообщила о гибели россиян в Сирии
  • 22.02 00:34
  • 2
Крымский мост достроят
  • 22.02 00:07
  • 14
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 21.02 23:47
  • 28
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 21.02 22:56
  • 3
Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании
  • 21.02 22:32
  • 26
JAGM уверенно идет для замены "Хеллфайров"
  • 21.02 21:48
  • 2
Асад защитит Африн от Эрдогана
  • 21.02 20:55
  • 38
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 21.02 20:50
  • 1
SpaceX из-за дополнительной проверки отложила до 21 февраля запуск испанского спутника
  • 21.02 19:50
  • 19
ЧВК "Вагнер" на страже порядка: как западные СМИ врут о российских добровольцах в Сирии
  • 21.02 19:48
  • 1308
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 19:09
  • 13
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
другие обсуждаемые темы