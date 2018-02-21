Точные и смертоносные 152-мм гаубицы "Мста-Б" замечены под Дамаском



152-мм "Мста-Б".

Источник: rg.ru 152-мм "Мста-Б".Источник: rg.ru

"Силы Тигра" генерала Сухеля Хасана готовятся применить в боях за Восточную Гуту в районе Дамаска свои самые современные орудия - 152-мм "Мста-Б".

#Syria Here are the artillery tigers with the blaze of the lava of our cannons burning terrorism in east ghouta and what's coming is greater A morning of victories for you oh levant, a morning of victories oh heroes#Tiger_Forces #Tigers_Men #SAA #SyrianArmy #Damascus pic.twitter.com/UZPVTeTp7O — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 20 февраля 2018 г.



В настоящее время артиллерийские подразделения этого элитного ударного соединения развернуты в районе линии фронта. Материальная часть находится в прекрасном состоянии, недостатка в боеприпасах нет. Бойцы готовы накрыть огневым валом позиции окопавшихся бандформирований, которые терроризируют мирных жителей.

Еще недавно эти гаубицы были задействованы в сражении в провинции Идлиб, но понадобилось очень короткое время для передислокации в окрестности сирийской столицы.

Российские "Мста-Б" чуть более года находятся в сирийских подразделениях, однако, судя по фото, у этого смешанного артдивизиона на вооружении еще имеются 122-мм системы М-30. По имеющимся данным, сирийцы стали получать их еще в далекие 50-е годы. Орудия применялись во всех войнах и конфликтах, где задействовалась армия САР.

По мнению военных экспертов, совместное использование современной 2А65 и стального ветерана времен Второй мировой войны в одном подразделении - случай достаточно уникальный даже для конфликтов, подобных сирийскому.

Также, судя по попавшим в Сеть видеоматериалам, в районе Дамаска будут задействованы 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 152-мм 2С3 "Акация", 130-мм пушки М-46, 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 9К58 "Смерч" и самые мощные в мире 240-мм буксируемые минометы М-240.

Алексей Моисеев